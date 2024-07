Galilea explota y sale en defensa de Pablo Chagra en evento de ‘La casa de los famosos México 2’

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ está próxima a estrenarse y, en anticipación al evento, los famosos participantes y conductores ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles para anunciar detalles de esta nueva temporada y anunciar a la actriz, Gala Montes, y el actor y cantante, Sian Chiong, como participantes.

Sin embargo, una de las preguntas no fue del agrado de Galilea Montijo, quien explotó en pleno evento.

Durante la conferencia, los seguidores cuestionaron en una transmisión en vivo si el conductor Pablo Chagra había tomado cursos de conducción, ya que en la primera temporada se le criticó por su desempeño. Ante estos cuestionamientos, Galilea Montijo salió en su defensa.

Pablo Chagra se dijo muy emocionado de participar como conductor en La Casa de los Famosos México / Instagram: @pablo.chagra

Internautas critican a Pablo Chagra y Galilea les pone un alto

“Cada uno de nosotros sabemos que el hate es parte de las redes sociales hoy en día. El hate es un reflejo de la sociedad, de cómo tú estás en casa. Yo no me imagino, en mi casa, y mira que yo tengo broncas diarias. Tengo en cuestión de salud mental, como todos. Soy ser humano”.

Agregó: “Hay días en que no me puedo levantar y lo tengo que hacer, pero eso ya es cuestión de cada uno”, comentó Galilea Montijo.

Galilea Montijo expresó que es consciente de que la gente puede llegar a criticarla por su trabajo, pero que sabe diferenciar su vida personal y laboral.

Galilea Montijo se queja del hate en redes

“Eso es tener los pies bien puestos en la tierra y saber que eso es parte de tu trabajo, no es tu vida. Yo no me imagino con todos mis complejos y con mis broncas que tenga. No me imagino sentada en mi casa tirándole hate a alguien, pero sabemos que es parte del mundo que estamos viviendo hoy en día y es parte del éxito que ha tenido ‘La casa de los famosos México’, afirmó Montijo.

Finalmente, Galilea Montijo dejó claro que el éxito del programa los hará recibir críticas de todo tipo, pero ninguno debe tomarlo personal.

Con estas declaraciones, Galilea Montijo mostró su apoyo a Pablo Chagra y subrayó la importancia de no dejarse afectar por los comentarios negativos en redes sociales, destacando el impacto del hate en la salud mental y la necesidad de mantener una actitud profesional ante las críticas.

