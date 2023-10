Pablo Chagra confiesa que TV Azteca no le pagó por ser conductor en La Academia 20 años

Pablo Chagra, comunicólogo e influencer, alcanzó la fama gracias a su contenido de espectáculos en su cuenta de TikTok denominada Chismillennial.

Desde entonces, el joven ha tenido la oportunidad de participar como host digital en grandes proyectos de la televisión, tales como: La casa de los famosos México, Hotel VIP y Veo cómo cantas.

Aunque, uno de sus primeros acercamientos a la televisión fue en TV Azteca, televisora que lo invitó a formar parte de La academia 20 años.

Pablo fue parte de la cabina de entrevistas para redes sociales en La Academia. / Instagram: @pablo.chagra

Pese a que Chagra aseveró que fue una gran experiencia, también reveló que, ¡no le pagaron por colaborar en el reality de canto!

A través de una plática en el pódcast Revista Influencer, Pablo dio a conocer detalles nunca antes escuchados de su paso por la empresa del Ajusco.

“Esto creo que nunca lo he dicho. Eso no me lo pagaban. Era gratis, porque a mí me invitaron: ‘Te vamos a dar proyección’. Yo decía: ‘Pues, ¿cuál proyección? Si ni mi nombre dicen. Nadie sabe que estoy en La academia”, dijo Pablo.

Así lo dijo Pablo Chagra:

Añadió: “No me la pagaban, pero yo entiendo que hay cosas que tienes que hacer para crecer, para darte a conocer. Eso me sirvió, porque se tiene un estigma del influencer de incumplimiento, de flojera, de diva… Las personas que estaban ahí se dieron cuenta de que sabía trabajar”.

Sin embargo, Chagra consideró que esta oportunidad le abrió las puertas para demostrar que es bueno en lo que hace, situación por la cual le ofrecieron mejores oportunidades en el medio.

“Cuando ya me invitan acá a Televisa a hacer otro proyecto, que ya me pagaron. Ahí si ya hubo una paga. Ya había un pre de un reality que ya había hecho”, concluyó.