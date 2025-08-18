Mariana Botas dice que Facundo la humilló en La casa de los famosos México y ¡lo encara! VIDEO
Facundo causa polémica en "La casa de los famosos México 2025" al soltar un duro calificativo al cuerpo de Mariana Botas, ella dice que la humilló. lo enfrenta y le reclama. ¿Qué fue lo que pasó?
En “La casa de los famosos México 2025", Facundo generó molestia entre la audiencia al hacer un comentario sobre el aspecto físico de Mariana Botas. Aunque el conductor lo expresó en tono de broma, desató una ola de comentarios negativos contra el conductor. Ella le responde y ¡arde la cosa!
¿Qué dijo Facundo del cuerpo de Mariana Botas?
Durante la pasarela de moda más reciente, en la que los habitantes lucieron diseños de una marca reconocida, el conductor se refirió al cuerpo de Mariana Botas calificándolo como plano.
“Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto”, expresó.
Mientras Mariana siguió caminando y lanzó la “britney señal” al conductor.
¿Mariana Botas pone en riesgo su salud con tal de estar delgada?
En abril de este año, un amigo cercano a Mariana Botas contó a TVNotas que la actriz, con tal de estar delgada, recurre a todo y pone en riesgo su salud.
El joven reveló que Mariana el año pasado se engrapó el estómago, pero quería bajar más.
Mariana Botas enfrenta a Facundo tras broma sobre su cuerpo
Minutos después del polémico comentario en la pasarela, Mariana Botas decidió encarar a Facundo dentro del baño, donde el conductor platicaba con Abelito. Con un tono relajado, pero dejando clara su incomodidad, la actriz le dijo: “Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?”, y remató con un contundente: “me hundiste”.
Lejos de ofrecer una disculpa, Facundo intentó suavizar lo dicho y respondió que “la planosidad no va peleada con la belleza y la elegancia”. Sin embargo, la reacción no convenció a los seguidores del reality, quienes en redes sociales señalaron que, aunque Mariana Botas trató de tomarlo con humor y no engancharse, la broma había sido hiriente para la actriz.
