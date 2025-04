Mariana Botas ¡pone en riesgo su salud! Aseguran que con tal de estar delgada, "¡ahora se empastilla!”

Mariana Botas vive una etapa de ensueño en su vida profesional. Además de que triunfa junto con sus amigas, Daniela Luján y Jessica Segura, en el pódcast ‘Envinadas’, le llueve trabajo tanto en teatro como en televisión. Por otro lado, de un tiempo para acá, cada vez se ve más delgada.

Un amigo de la actriz nos dijo que las cosas no andan del todo bien, pues Mariana pone en peligro su salud: “Siempre ha batallado con el peso. Durante muchos años trató de estar delgada. Hizo todas las dietas del mundo y a veces bajaba, pero el rebote era peor y se ponía triste. Intentó de todo y no lograba bajar. De hecho, en las primeras temporadas de ‘Envinadas’ siempre tenía un cojín en la parte del estómago para taparse”.

¿Cómo bajó de peso Mariana Botas?

El amigo de la actriz y presentadora nos dijo cómo habría bajado de peso Mariana:

“El año pasado se engrapó el estómago. Casi nadie sabe eso, porque lo realizó cuando terminó de grabar una de las temporadas de Envinadas. Su recuperación fue buena, pero al final no le gustó el resultado, porque dice que en la parte baja del abdomen se le hace bulto y aún se ve rara”.

“Se cuida demasiado en la alimentación y hace un poco de ejercicio, pero esa pancita rara se le quedó. De hecho, tenía en mente someterse a otro tratamiento estético. Su doctor le dijo que no era recomendable, pues ya estaba en su peso, pero ella está aferrada a bajar más”, resaltó.

Le preguntamos qué hace: “Toma pastillas para bajar de peso, pero entiendo que no están recetadas o supervisadas por un médico. Lo peor es que son pastillas que le pueden causar daños colaterales severos, porque se la recetan a personas diabéticas. Entonces puede pasar algo grave, pero no entiende. Le pesan mucho las críticas que ha recibido por años sobre su cuerpo. Por más que le decimos que es hermosa y que ya se ve espectacular, dice que no y quiere más”.

¿Cómo está Mariana Botas tras perder el peso?

Amigo de Mariana Botas “Con la bajada de peso, debo de reconocer que una parte de su seguridad personal regresó después de muchos años. Ya en sus fotos se ve sexy. Se pone vestidos pegados y ropa chica, porque se está empoderando, pero a qué costo”.

Comparte que Mariana no le ha comentado esto a mucha gente. Solo a su círculo cercano: “No quiere decírselo a casi nadie, para que no la critiquen. Solo sus amigos más cercanos y su hermana lo saben. De hecho, en la obra ya le cambiaron el vestuario, porque sí ha bajado de peso, pero pone su vida en peligro”, finalizó

¿Quién es Mariana Botas?

Nació en la CDMX. Inició su carrera de niña. Protagonizó la telenovela ‘Una luz en el camino’ en 1998. Luego trabajó en otras, como: ‘Serafín’, ‘Cuento de Navidad’ y ‘Atrévete a olvidarme’.

Ya de adolescente regresó con la serie cómica ‘Una familia de diez’

En 2018 ingresó a las plataformas de streaming con una participación en la serie ‘Diablero’ para Netflix.

Desde 2020 es conductora del pódcast ‘Envinadas’ al lado de Daniela Luján y Jessica Segura, sus mejores amigas.

En 2023 participó en el programa ‘Divina comida’, de la plataforma Max, y el año pasado concursó en el reality show ‘Top chef VIP’.

