Poncho de Nigris dice si le gusta Mariana Botas para Aldo de Nigris, su sobrino: “Viejitas... voz de minion”

Aunque en “La casa de los famosos México 2025" no hay oficialmente ninguna pareja, algunos internautas han comenzado a “shipear” a Mariana Botas y Aldo de Nigris. Muchos seguidores han señalado que existe “química” entre ambos participantes. Sin embargo, ninguno de los dos ha declarado abiertamente alguna intención romántica. Recientemente, Poncho de Nigris, tio de Aldo de Nigris, reveló si le gusta la Envinada para su sobrino. ¡Te contamos todo lo que dijo!

¿A Poncho de Nigris le gustaría que Aldo de Nigris tenga una relación con Mariana Botas?

En una transmisión reciente, Poncho de Nigris fue cuestionado sobre si le gustaba Mariana Botas a su sobrino. El regiomontano dejó claro que no, argumentando lo siguiente:

“¿Le lleva 10 años a Aldo?”, preguntó a su madre, doña Leticia. A lo que ella respondió: “Mariana le lleva 10 años a Aldo de Nigris, es demasiado”. Según Poncho, Mariana está “muy grande” para Aldo de Nigris:

“Entonces no hay, ya saben, las viejitas no. Hay que aprender de los errores de los tíos y andar con jovencitas”. Poncho de Nigris

Cabe destacar que hace unos días Poncho también rompió el silencio sobre el shipeo entre Mariana Botas y Aldo de Nigris, ante la insistencia de internautas que señalaban en sus transmisiones en vivo un posible interés romántico.

Según Poncho, por lo que conoce a su sobrino, no cree que Mariana Botas sea de su interés y aseguró que cree su voz podría irritarlo.

“La Mariana Botas y la Elaine siento que lo van a aturdir con la voz de minion. Sinceramente, yo lo estoy viendo así, pero a lo mejor se llega a dar unos besos en una fiesta”, expresó Poncho de Nigris .Además, aseguró que aconsejó a Aldo de Nigris no involucrarse en ningún romance dentro del reality:

“Le dije que no se arriesgara, pero igual se aviente unos besitos”, dijo.

La palabra que Aldo de Nigris uso al ver a Mariana Botas con falda y top en “La casa de los famosos México” / Redes sociales

Fans de Mariana Botas la defienden de Poncho de Nigris tras decir que Mariana es “viejita” para él

Sin embargo, los fans de Mariana Botas se molestaron por las declaraciones de Poncho de Nigris y se expresaron en redes.

“Ay por favor, si nos ponemos en esas, Mariana es mucho para Aldo, él en estos momentos solo es guapo; Mariana Botas tiene trayectoria, dinero y es muy bonita”.



“Ya quisieran a Mariana en la familia. Trabajadora, actriz y súper linda. Es una mujererona. No creo que esa familia la merezca”.



“Poncho quejándose de los años que le lleva Mariana a Aldo, cuando él le lleva 12 años a Marcela JAJAJAJA, qué cinismo”.



“Siempre esa familia sintiéndose superior a todo el mundo, como que nadie los merece”.

¿Aldo de Nigris y Mariana Botas tienen una relación en “La casa de los famosos México”?

Cabe señalar que, hasta ahora, ni Aldo de Nigris ni Mariana Botas de los dos ha demostrado intenciones románticas; su relación ha sido principalmente amistosa todo son comentarios de los fans. Sin embargo, la influencer Maryfer Centeno compartió un video en el que analiza la mirada de Aldo de Nigris hacia Mariana Botas:

“Yo sí creo que a Aldo de Nigris le gusta Mariana Botas. Cuando ves que no deja de mirarla, levanta las cejas como señal de reconocimiento, levanta la mirada y la sigue constantemente, se le queda viendo. Creo, salvo su opinión, que la verdad sí le gusta Mariana y a Mariana le gusta Aldo”, dijo Maryfer Centeno.

