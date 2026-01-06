Abelito, tras ser finalista de La casa de los famosos México, se une a importante proyecto ¿Adiós la TV?

Luego de ser parte de La casa de los famosos México, Abelito formará parte de un nuevo proyecto, el cual causó total expectativa entre sus seguidores. Tras mostrar un gran acercamiento con Aldo de Nigris, ganador del reality antes mencionado, se dio a conocer que el influencer incursionará en un nuevo ámbito. ¿De qué se trata?

¿A qué proyecto se unirá Abelito tras ser finalista de La casa de los famosos México?

Se trata del evento de boxeo, Ring Royale, que prepara Poncho de Nigris, sumándose así a la lista de creadores de contenido y figuras del espectáculo que se subirán al ring en esta función que busca combinar entretenimiento y deporte.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde comenzaron a circular reacciones de seguidores que siguen de cerca el proyecto y esperan conocer más detalles sobre el enfrentamiento, la fecha y la dinámica de este espectáculo.

Abelito confirma su participación en Ring Royale. Esto es lo que se sabe sobre su pelea y el evento de boxeo influencer. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo y dónde es el Ring Royale de Poncho de Nigris?

El cartel oficial de Ring Royale confirma que el evento se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León, en uno de los recintos más grandes del norte del país. La imagen promocional coloca al centro a Poncho de Nigris, quien presenta el espectáculo bajo el concepto “Este rey no trae regalos, solo peleas”, dejando claro que se trata de una velada enfocada en combates de boxeo protagonizados por figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

La venta de boletos se llevará a cabo a través de la plataforma de Superboletos. El show es una mezcla espectáculo, deporte y figuras mediáticas, y ya tiene sede y fecha ya definidas para el público interesado.

Abelito, influencer y exparticipante de La casa de los famosos México 2025. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el rival de Abelito en el Ring Royale de Poncho de Nigris?

Abelito anunció que se subirá al ring como parte de los combates de Ring Royale, donde enfrentará al influencer Bull Terrie, conocido en redes sociales como ‘el Patillas de la Granja’.

El combate entre el tercer finalista de La casa de los famosos México 2025 y Bull Terrie se suma a la tendencia de eventos que mezclan boxeo y espectáculo, en los que figuras del mundo digital aceptan el reto de medirse en el cuadrilátero. Mientras continúan revelándose detalles sobre la preparación y la fecha del evento, el anuncio ya colocó este enfrentamiento como uno de los más comentados dentro de Ring Royale.

El Ring Royale de Poncho de Nigris se realizará en Monterrey. / Foto: Redes sociales

¿Qué peleas habrá en el Ring Royale?

Además del enfrentamiento anunciado entre Abelito y Bull Terrie, anteriormente se reveló que Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, y Karely también se subirán al ring como parte de la misma función. Ambas tuvieron problemas en el pasado cuando participaron en el programa Mitad y mitad en 2020, donde Mistral cuestionaba a la creadora de contenido por las publicaciones en sus redes sociales..

Hasta el momento, no se ha informado cuántos rounds disputarán, bajo qué reglas se llevará a cabo la pelea ni si habrá más encuentros en la cartelera. Además, aún faltan más combates por conocer que se anunciarán próximamente.

