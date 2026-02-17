¿Aldo de Nigris si se baja de Ring Royale tras su caída en Mazatlán? Sus palabras encendieron alarmas

Hace unos días, Samadhi Zendejas, por cuestiones de contrato, optó por bajarse de su pelea en el Super Nova Genesis. Un fuerte golpe para el evento que encendió alertas dentro del espectáculo deportivo. Ahora, parece que Aldo de Nigris también haría lo mismo para Ring Royale, un movimiento que movería el tablero del proyecto y pondría bajo reflectores a su tío, Poncho de Nigris, quien es el encargado de llevar a cabo el evento.

La especulación no surgió de la nada. Un video viral, una aparatosa caída y unas declaraciones que, en cuestión de minutos, comenzaron a generar incertidumbre entre seguidores, fans del combate y curiosos del mundo influencer. En redes sociales, la pregunta se repitió sin freno: ¿Aldo de Nigris se retira de Ring Royale? ¡Y él ya contestó!

¿Cómo fue la caída de Aldo de Nigris en Mazatlán que encendió las alarmas en Ring Royale?

Todo ocurrió durante las actividades del Carnaval de Mazatlán: ‘Arriba la Tambora’. Aldo de Nigris participaba en un recorrido festivo sobre un carro alegórico, saludando al público y disfrutando del ambiente, cuando un movimiento inesperado del vehículo cambió completamente la escena.

En el video que se volvió viral, se observa cómo el influencer pierde el equilibrio y cae de espaldas en una imagen que generó impacto inmediato

Sin embargo, fue el propio Aldo quien explicó lo sucedido.

Aldo de Nigris “Esa madrecita era bien pequeña y tenía que pasar de un lado a otro y justo en el momento que estaba pasando al otro le aceleró y me fui para atrás”.

Además, reveló un detalle que pocos imaginaban. Ya había estado a punto de perder el equilibrio en varias ocasiones anteriores. Incluso recordó el momento con humor:

“N’ombre, tremendo put...zote”. Aldo de Nigris

Así fue la aparatosa caída de Aldo de Nigris:

¿Aldo de Nigris cancela su pelea en Ring Royale contra Nicola Porcella tras su caída en Mazatlán?

Aquí fue donde la historia tomó un giro inesperado. Tras la viralización del video, Aldo de Nigris decidió pronunciarse en redes sociales. Pero sus primeras palabras, lejos de tranquilizar, detonaron aún más ruido.

“Seguimos en Mazatlán después de recibir una pequeña caída, me caí, pero poquito. Lamentablemente, me voy a tener que bajar de la pelea porque sufrí un accidente, pero estamos aquí disfrutando”. Aldo de Nigris

La frase cayó como bomba. En cuestión de minutos, comenzaron los comentarios de preocupación. ¿Lesión? ¿Retiro? ¿Problemas físicos tras la caída?

La tensión duró apenas segundos, pues todo se trató de una broma. Su participación en Ring Royale continúa sin cambios. El combate sigue en pie.

“No se crean, voy terminando de entrenar”. Aldo de Nigris

¿Cuándo pelea Aldo de Nigris y contra quién en Ring Royale 2026?

Aldo de Nigris peleará contra Nicola Porcella el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, dentro del esperado evento de boxeo Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris. Este combate, que reúne a dos exfiguras de La casa de los famosos México, se ha convertido en uno de los más comentados debido a la rivalidad, los careos tensos y el enorme interés de sus fandoms.

El encuentro está programado para iniciar alrededor de las 18:00 horas en México.