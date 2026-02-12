¿Otro De Nigris a La casa de los famosos México? Poncho hace inesperada revelación, ¡él pide un dineral!

Poncho de Nigris reveló que pidió una cantidad considerable de dinero para una integrante de su familia, quien formaría parte de La casa de los famosos México. El influencer explicó cómo surgió la propuesta y cuál fue su intención al plantear la posibilidad de que ella ingrese al reality show.

No te pierdas: Poncho de Nigris lanza millonaria oferta a desconocida en la calle: ¡quería comprarle su perro! ¿Por qué?

¿Entrará doña Lety a La casa de los famosos México? Poncho de Nigris habla del dinero. / Foto: Redes sociales

¿Qué integrante de la familia De Nigris entraría a La casa de los famosos México?

En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre la posible participación de doña Lety Guajardo, conocida como ‘doña Alegría’, en La casa de los famosos México. El nombre de la madre de Poncho de Nigris empezó a mencionarse en redes sociales y espacios de espectáculos, lo que generó conversación entre seguidores del programa.

Mientras continuaban los rumores, la lista definitiva de participantes sigue sin revelarse por completo, pese a que la posible entrada de doña Leticia Guajardo suena fuerte previo al reality show y con la confirmación de su hijo Poncho de Nigris sobre que ya hay contacto para negocia su ingreso.

“La quieren para La casa de los famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante de La casa de los famosos”, dijo el actor y empresario durante una entrevista con medios de comunicación.

No te pierdas: Poncho de Nigris acusa a doña Alegría de “estar enamorada de él” en plena pelea en La pijamada viral: VIDEO

Poncho de Nigris revela negociación para que doña Lety ingrese al reality show de La casa de famosos México. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto dinero le ofrecen a doña Lety Guajardo para entrar a La casa de los famosos México?

Poncho de Nigris habló sobre la posibilidad de que su mamá, doña Lety Guajardo forme parte de la nueva temporada de La casa de los famosos México. El influencer recordó su participación en la primera temporada del reality en 2023, donde obtuvo el tercer lugar, así como el triunfo de su sobrino Aldo de Nigris en la tercera edición en 2025.

‘Doña Alegría’ también ha tenido presencia dentro del programa, ya que hasta ingresó a la dinámica de “Congelados” con Aldo de Nigris. Al referirse a las negociaciones para una eventual participación formal de doña Leti Guajado en el reality, Poncho de Nigis explicó que no estuvo de acuerdo con la propuesta económica que, según dijo, le plantearon. Desde su perspectiva, la trayectoria familiar dentro del programa representa un peso adicional al momento de valorar su ingreso.

“Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”, detalló el creador de contenido.

No te pierdas: Doña Lety destapa la verdad de su pelea con Marcela, esposa de Poncho de Nigris, ¡salpica a Brenda Bezares!

¿Cuánto dinero pide Poncho de Nigris para que doña Lety entre a La casa de los famosos de México? / Foto: Redes sociales

¿Cuánto dinero pide Poncho de Nigris para que ‘doña Alegría’ esté en La casa de los famosos México?

Poncho de Nigris reveló la cantidad que solicitó para que su mamá doña Lety Guajardo pueda entrar a La casa de los famosos México. El también empresario explicó que sostuvo conversaciones con la producción del reality y que estableció una cifra específica como condición para considerar su ingreso al programa.

La propuesta económica inicial no coincidía con lo que él considera adecuado por la exposición que implicaría para su madre y para su familia. En ese sentido, detalló cuál fue la cantidad que pidió y las razones que expuso durante la negociación.

“Les pedí 300 mil y me dijeron ‘No, ¿cómo 300?’, como si no tuvieran dinero. Por cien pesos no la van a ir a maltratar, entonces, nada más para que estén enterados de que quieren que entre a La casa de los famosos, si quieren que entre son mínimo 300 y ni le muevan que me subo a 400 por semana”, dijo Poncho de Nigris.

Detalló que esta cantidad se debe a toda “la información, el maltrato, no sé qué vaya a ser y la funa que vamos a recibir toda la familia”.

No te pierdas: Poncho de Nigris rompe en llanto y suplica a su hija que lo contacte tras polémica de sus XV años