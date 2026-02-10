¡Poncho de Nigris pierde el control vs. Gabo Cuevas en vivo! “No vas a entrar” ¡aventó su celular! VIDEO

Poncho de Nigris volvió a colocarse en el centro de la polémica tras confrontar en vivo al periodista Gabo Cuevas durante la conferencia de prensa de Ring Royale. Lo que prometía ser un evento deportivo terminó convertido en un escándalo viral cuando el influencer bloqueó el acceso del reportero y lo vetó públicamente frente a cámaras y otros medios.

Gabo Cuevas aclara que nunca deseó la muerte a los hijos de Poncho de Nigris y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Gabo Cuevas en la conferencia de Ring Royale?

La conferencia de prensa de Ring Royale terminó convertida en una escena de alta tensión cuando Poncho de Nigris y el periodista Gabo Cuevas protagonizaron un enfrentamiento en vivo que opacó por completo el evento deportivo.

Todo comenzó porque Gabo Cuevas se encontraba transmitiendo en vivo para Dulce y Picosito cuando, desde el suelo y acomodando su cámara, levantó la mirada y advirtió: “Ahí viene Poncho de Nigris”. En segundos, la atmósfera se transformó y el ambiente se cargó de tensión.

Poncho llegó directamente hacia él, visiblemente molesto, y lo encaró frente a todos los medios:

“Tú no entras porque dijiste algo de mis hijos, ¿te acuerdas?” Poncho de Nigris

Cuevas trató de responderle que estaba trabajando y que jamás había hablado de sus hijos, pero el regiomontano no estaba dispuesto a escucharlo.

El intercambio subió de intensidad cuando Poncho le recordó el supuesto comentario del “karma” que —según él— involucraría a sus hijos. Ahí fue cuando la confrontación explotó y el exintegrante de La casa de los famosos México elevó el tono:

“¿Cuál va a ser mi karma? ¿Qué les iba a pasar a mis hijos? ¡P%k# poco h%&#! No vas a entrar, cabrón!” Poncho de Nigris

Acto seguido Poncho le arrebato los audífonos y tiro su celular al suelo. Con esa acusación directa, Poncho sugería que Gabo habría insinuado una tragedia en su familia, algo que el periodista negó una y otra vez. La escena quedó registrada en vivo y la tensión que mantuvo a todos los presentes en shock.

¿Por qué Poncho de Nigris acusa a Gabo Cuevas de meterse con sus hijos?

La raíz del conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando, según Poncho de Nigris, Gabo Cuevas habría comentado que el influencer “pagaría su karma” a través de uno de sus hijos. El regiomontano interpretó esas palabras como un deseo de muerte, algo que lo afectó profundamente.

En un mensaje público, expresó con evidente enojo y dolor: “Hay un tipo que se llama Gabo Cuevas que acaba de hacer un comentario muy fuerte hacia mis hijos, eso no tiene perdón de Dios para mí los hijos son lo más importante, dijo que yo iba pagar un karma no sé porque, no he hecho daño a nadie, dijo que tengo que pagar un karma y que va ser con mis hijos, ahí si me dolió tanto lloré de sentimiento y de coraje, eso si pasa todo límite, toda línea, toda forma”.

Poncho incluso advirtió que lo confrontaría personalmente: “Voy hacer que lo diga en mi cara hincado, por el coraje que tengo ahorita por él por incitar, lo repitió muchas veces como diciendo que uno de mis hijos se iba morir…”

También lanzó una advertencia clara: “Lo voy a encontrar lo voy a buscar y que me lo diga de frente a ver si tiene el valor de pronunciar esas palabras de mis hijos, con ellos nadie se mete, porque el que hace comentarios en medios y en redes soy yo, pero mis hijos no tienen nada que ver”.

El influencer dejó claro que puede tolerar críticas hacia su persona, pero no hacia su familia. Incluso compartió que su esposa, Marcela Mistral, se vio afectada por la situación:

“Se lo enseñe a mi esposa y se puso a llorar Marcela, se metió con el peor, si se mete con mis hijos se le aparece el diablo mayor… hablen de mí, pero que hablen de mis hijos no lo voy a perdonar”. Poncho de Nigris

¿Cómo reaccionó Gabo Cuevas tras ser acusado por Poncho de Nigris?

Tras las acusaciones públicas y el explosivo enfrentamiento en Ring Royale, Gabo Cuevas decidió romper el silencio y defenderse. El periodista afirmó que todo se salió de control por un malentendido y negó de manera tajante haber deseado una tragedia a los hijos de Poncho de Nigris.

“Vergonzoso, pero bueno… él tiene un mal contexto de lo que yo dije”, expresó Gabo al recordar cómo comenzó el conflicto. Según su versión, sus palabras fueron recortadas y reinterpretadas. Él explicó que, en su programa Cállate los ojos, comentó que Poncho “algún día iba a pagar el karma con sus hijos”, pero aclara, no se refería a la muerte de ninguno de ellos, sino a la polémica de Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris.

Gabo dio contexto: “Yo en su momento para ‘Cállate los ojos’… que Poncho algún día iba a pagar el karma con sus hijos, pero me refería al comentario que hizo de Valeria Salinas, que en la familia de Nigris las mujeres con palomita azul no pueden entrar. Y yo dije que eso lo iba a pagar con sus hijos. Pero alguien le dijo que yo había dicho que el karma que él iba a pagar era perdiendo a sus hijos… y eso es completamente falso”.

Además, relató que el momento en Ring Royale no solo fue incómodo: se sintió intimidado y agredido físicamente.

“Me insultó, arrebató el celular, jaló el cable de mis auriculares y estrelló el celular”. Gabo Cuevas

Gabo aseguró que Poncho suele manejarse con un estilo muy teatral y que el escándalo terminó alimentando ese mismo personaje que él proyecta.

Gabo Cuevas “Yo sé que a él le gusta mucho el circo también y es parte de su show… pero mentiras, no. Yo creo que lo que Poncho tiene que hacer es estudiar el contexto de lo que yo dije. Y si yo lo dije —lo que asegura Poncho— pues está perfecto, pero yo sé que no existe eso”.

Con esta versión, Gabo insiste en que jamás cruzó una línea contra los hijos del influencer y que el conflicto nació de una interpretación equivocada que escaló hasta convertirse en un enfrentamiento viral.