Gala Montes se enfrenta a reportero de ‘Venga la alegría’: “No sabes ser periodista”

La actriz Gala Montes ha desatado una fuerte polémica en redes sociales tras sus recientes declaraciones en contra del reportero de ‘Venga la alegría’, Gabriel Cuevas.

La disputa entre ambos personajes públicos comenzó cuando Cuevas insinuó que el romance entre Montes y Karime Pindter era falso y que la actriz mantenía una relación sentimental con su mánager.

Indignada por las acusaciones, Montes no dudó en expresar su enojo a través de sus redes sociales. “Que chin… a su madre Gabo Cuevas, pero cada vez que respira”, expresó la actriz en un live. Además, compartió una publicación en X donde sus seguidores pedían sanciones contra Cuevas por incitación al odio.

Mira: Beba Montes sigue firme con la nula relación con su madre, Crista ¡Le manda mensaje contundente!

¿Qué dijo Gala Montes a Gabo Cuevas?

La molestia de Gala Montes se debe a las constantes difamaciones que, según ella, ha recibido por parte del reportero. Cuevas ha señalado en varias ocasiones que Montes tiene malos tratos con la prensa, lo cual ha enfurecido a la actriz.

La muestra de que ninsus colegas reporteros soportan a Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas)



Él diciendo que nadie quiere a Gala Montes (@GalaMontes2) y nadie le hizo caso. pic.twitter.com/4FQTttPAQW — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 23, 2024

En un live de Instagram, Montes calificó a Cuevas como un “reportero peligroso” que fomenta el odio y no es apto para ejercer el periodismo.

“Alguien quitele el microfono, es peligroso... es una persona que fomenta el odio. La vida se va encargar de ponerte en tu lugar. Eres un hipócrita, pocos huevos que me saluda... está viendo como meterme el pie, no lo vas a lograr”, expresó la actriz de manera contundente.

Te puede interesar: Gala Montes estrena nueva película navideña: dónde ver, cuándo se lanza y todos los detalles

Gabo Cuevas responde a Gala Montes tras polémica

Gabo Cuevas grabó un par de historias de Instagram, en las cuales expresó que Gala Montes era una persona incongruente y le pidió ser más humilde. El reportero de Venga la Alegría también subio a sus historias una imagen que muchos aseguran fue un giño a la fracturada relación que Gala tiene con su madre Crista Montes y en TVNotas te la dimos a conocer en julio de este año.

“Gala me mienta la madre... hay mucha gente est...... yo no soy fan y hay cosas que como periodista se deben tocar. Yo no te miento la madre, pero si critico tus incongruencias, faltas de respesto y cobardías. A quien no le gusta el calor que no se meta a la cocina... tu mentada me sabe un caramelo”, dijo en redes.

Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido públicamente a las acusaciones de Gabriel Cuevas. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la actriz ha insinuado que las declaraciones del periodista son falsas y ha asegurado que mantiene una buena relación con los medios de comunicación que considera serios y profesionales.

Te puede interesar: ¿Gala Montes aclara si tuvo un romance con Emmanuel Palomares? ¿La ficción superó la realidad?