¿Gala Montes aclara si tuvo un romance con Emmanuel Palomares? ¿La ficción superó la realidad?

La actriz Gala Montes sorprendió a sus seguidores al admitir que tuvo una breve relación con uno de los actores más atractivos y codiciados de Televisa, Emmanuel Palomares, con quien trabajo en la telenovela ‘Vivir de amor’, en la cual Gala interpretó a Rebeca, la villana del melodrama.

La revelación ocurrió en el programa ‘Pinky promise’, donde Gala compartió escenario con Karime y Briggitte Bozzo. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor cuestionó a Montes si había tenido un romance con Emmanuel Palomares.

Gala revela que salió con Emamanuel Palomares y Karime reacciona

Ante la duda, Gala optó por ser honesta y respondió sin rodeos que sí había salido con el actor.

“Nunca fuimos novios, pero prefiero decirlo en lugar de tomarme el shot, pero sí salimos un rato”. Gala Montes

El comentario generó reacciones inmediatas entre sus compañeras de programa. Karime, con su característico tono de humor, exclamó: “Ay, suertuda. Bueno, suertudote, pero la verdad están guapísimos, mándenme el video”, desatando risas entre los presentes.

Este dato sorprendió a los seguidores de Gala, especialmente porque en el marco de la misma producción, ‘Vivir de amor’, la actriz también aseguró haber salido con Bárbara Islas.

Gala también salió con Bárbara Islas en la misma producción

Antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’, Montes comentó durante una entrevista que había salido sentimentalmente con Bárbara Islas, quien también participó en la telenovela. La declaración causó revuelo, especialmente porque Bárbara reaccionó sorprendida en el momento, dando pie a especulaciones.

Días después, Gala aclaró la situación a través de un live en sus redes sociales. En ese espacio, explicó que no había “sacado del clóset” a su compañera y que había hablado con el consentimiento de Bárbara. Sin embargo, su mensaje incluyó un tono molesto, asegurando que ya no quería saber más de ella.

Antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’, en una entrevista en la que estaba presente su compañera de la telenovela Vivir de amor, Bárbara Islas, Gala ventiló que ellas estaban saliendo sentimentalmente.

Esto despertó la sorpresa de Bárbara. No se sabía que a ella le gustaran las mujeres. Dos días después, Gala hizo un live en el que se defendió diciendo que no la había sacado del clóset. Que había contado con la autorización de Bárbara y, enojada, dijo que ya no quería saber nada de ella.

Emmanuel Palomares se expresa maravillas de Gala

Aunque hasta ahora no se había especulado sobre una posible relación entre ellos, la amistad entre Gala y Emmanuel Palomares es evidente. El actor venezolano, reconocido por su carisma y talento, no dudó en elogiarla públicamente.

“Si tuvimos la oportunidad, la abracé, la felicité. Me da gusto verla cumplir sus sueños. Ella quiere cantar y estoy seguro que lo seguirá haciendo”, comentó Palomares durante un encuentro con la prensa.

Además, expresó su deseo de trabajar nuevamente con Montes:

“Yo a Gala siempre le decía: cántame, porque tiene mucho talento. Ojalá nos toque coincidir de nuevo en alguna otra telenovela. Me encantaría con Gala, claro que sí".

¿Quién es Emmanuel Palomares?

Originario de Venezuela, Emmanuel Palomares es un actor que ha destacado en la televisión mexicana por su versatilidad y presencia escénica. Con una trayectoria en constante ascenso, actualmente participa en la telenovela ‘Las hijas de la señora García’, donde sigue consolidándose como uno de los favoritos del público.

La química y respeto mutuo entre Gala Montes y Emmanuel Palomares han dado de qué hablar, dejando claro que, aunque su relación no fue formal, mantienen un lazo de amistad y admiración profesional que podría traer nuevas colaboraciones en el futuro.