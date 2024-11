Mamá de Gala Montes muestra sus mejores pasos de baile y en redes ¡no están soportando!, VIDEO

Crista Montes, mamá de Beba y Gala Montes, vuelve a estar en medio de la polémica. En esta ocasión, no fue por algo relacionado al conflicto con sus hijas, sino por un video en el que presume sus mejores pasos de baile.

A través de redes sociales, se ha viralizado un clip de la exmánager de Gala bailando el tema ‘Nena Moxita’, interpretado por Uzielito Mix y Yeri MUA.

Al ritmo de la música, Crista no solo “perreó” frente a la cámara, también movió la cadera e hizo una seña de cuernos. Todo esto, mientras sonreía sutilmente.

Mamá de Gala Montes / Redes sociales

Internautas ¡no están soportando! Reaccionan a los pasos de baile de Crista Montes

Por supuesto, la reacción de los internautas no tardó en llegar y, si bien hubo algunos que la defendieron, otros, simplemente lanzaron ácidos comentarios y hasta recordaron el parecido que, según ellos, tiene con Crista su hija Gala.

Algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales son:

“No se mueve tan mal”

“Ahora ya sabemos de dónde sacó Gala lo t¡.e.sa”

“Ya déjenla en paz”

“La señal jaja ahora ya vimos de dónde sacó Gala su ‘talento’”

“Se puso raro el after”

“Ya que deje de intentar llamar la atención”

Hasta el momento, Crista no se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido por su baile viral.

¿Gala Montes también reaccionó al baile de su mamá?

Aunque Gala Montes tampoco ha hecho declaraciones directas sobre la nueva polémica de su mamá, a través de Instagram, ha compartido algunos videos en el que también presume sus mejores pasos de baile.

Para muchos, esas publicaciones son una respuesta a todos aquellos que dicen que es “igual de t¡.3sa” que su mamá. Los seguidores de la actriz afirman que se “mueve muy bien” y tiene “un gran talento”.

Gala Montes presume sus pasos de baile / Captura de pantalla

¿Gala Montes se reconciliará con su mamá?

Para nadie es un secreto que la relación entre Crista Montes y sus hijas, Beba y Gala Montes, ha sido muy complicada en los últimos meses. Las tres han estado enfrascadas en una guerra de dimes y diretes.

Tanto Beba como Gala han declarado que su madre les hizo mucho daño en el pasado y, al menos por el momento, no desean tener un acercamiento con ella.

Por su parte, Crista ha asegurado que sus hijas, principalmente Gala, son “malagradecidas” y solo difunden mentiras sobre ella. Incluso, ha llegado a afirmar que Beba manipula a la actriz para impedir una reconciliación.

“Qué malagradecida eres, ¿no? Qué malagradecida e ingrata eres. Ojalá no te arrepientas de todo lo que estás diciendo. En vez de agradecer que te fue a buscar tu mamá (al salir de LCDLFMX) para darte las felicitaciones de cumpleaños. Decir que es un circo, no valorarlo. No sé qué quieres. Cada vez están peor (Gala y su hermana Beba)”, manifestó en su momento.

Todo indica que la reconciliación entre madre e hijas, por ahora, es imposible, pues ninguna de las tres ha querido ceder en su postura.

