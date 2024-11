Mamá de Gala Montes llama “malagradecida” a la actriz tras declaraciones en entrevista con Yordi Rosado

El drama entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, parece no tener fin. Tras las polémicas declaraciones de la actriz en su entrevista con Yordi Rosado, Crista arremete en contra de su hija y la llama “malagradecida”.

Durante su conversación con Yordi, la también cantante, entre otras cosas, aseguró que su madre se aprovechó de su aislamiento en ‘La casa de los famosos México’ para robarle una gran suma de dinero.

“A los dos días de que estaba en la casa, mi mamá me robó dinero. Se esperó a que entrara, se metió a una cuenta mía y me robó dinero”, expresó.

Asimismo, mencionó que, tras salir del show, llegó a pensar que su madre había cambiado y podrían reconciliarse. Sin embargo, notó que esto no fue así, por lo que prefiere seguir distanciada de ella.

Crista Montes le responde a su hija Gala, ¡asegura estar decepcionada!

Tras publicarse la entrevista de Gala Montes, su mamá compartió un video para redes sociales, en el cual expresa lo triste y decepcionada que se siente por las declaraciones de la actriz.

Al borde de las lágrimas, Crista Montes afirmó que Gala “acomoda las cosas a su conveniencia”. Si bien hizo hincapié en que no respondería de manera directa a las declaraciones de su hija, admitió estar muy dolida.

“No se vale. Si fuera a un grupo, le dirían ‘oye, y ¿te has puesto a pensar qué dice tu mamá al sentir eso?, ¿te has puesto a pensar en lo qué piensa tu mamá cuando oye eso?’ Porque, en un grupo te hacen reflexionar. Te pregunto (Gala) ¿tu psicóloga te pone a reflexionar eso?” Crista Montes

Crista también tachó a la cantante de “malagradecida”, sugiriendo que, si no fuera por ella, su carrera artística no habría despegado.

“Qué malagradecida eres, ¿no? Qué malagradecida e ingrata eres. Ojalá no te arrepientas de todo lo que estás diciendo. En vez de agradecer que te fue a buscar tu mamá (al salir de LCDLFMX) para darte las felicitaciones de cumpleaños. Decir que es un circo, no valorarlo. No sé que quieres. Cada vez están peor (Gala y su hermana Beba)”, indicó.

Así ha sido la polémica entre Gala Montes y su mamá

Meses antes de que Gala Montes entrara a ‘LCDLFMX’, Crista Montes contó para TVNotas que su hija no solo la había despedido como mánager, también la había dejado a su suerte.

Esto generó una guerra de dimes y diretes en la que Gala aseguró que su mamá la explotaba, además de que la agredía tanto física como mentalmente. Crista negó esto y sostuvo que tanto la actriz como su hermana, Beba, la violentaban.

Pese a todo, la mamá de la también cantante se mostró dispuesta a reconciliarse con sus hijas. Durante una entrevista para ‘el Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, señaló que, sin importar nada, aun las seguía queriendo.

Aunque se llegó a pensar que Gala y su mamá se reconciliarían tras terminar ‘LCDLFMX’, esto no fue así. En su momento, una fuente anónima contó para TVNotas que Beba era quien impedía que su hermana y Crista limaran asperezas, aparentemente, con el objetivo de seguir aprovechando la fama de la actriz.

Hace poco, Crista volvió a expresar que sus hijas la tenían en el completo abandono, señalando que hasta su mascota ha sido más “solidaria” con ella.

