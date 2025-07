¿Adrián Marcelo y Gala Montes se reencuentran? Piden a Alana Flores invitarlo a su pelea contra la actriz

Luego que la influencer Alana Flores denunció que Gala Montes quería cambiar las reglas de su futura pelea de box y que no cumpliá con el peso, la actriz habló con TVNotas y tachó de mentirosa a la streamer.

Ahora, la también ‘streamer’, Alana Flores, durante un video en vivo que realizó en la plataforma Twitch, respondió preguntas de diferentes temas y uno de ellos fue sobre su pelea con Gala Montes.

Sus seguidores compartieron la idea de invitar al conductor Adrián Marcelo al evento para que la acompañara, pues saben de antemano la rivalidad que tiene con Montes por su experiencia vivida en La casa de los famosos México. ¿Qué respondió la streamer?

¿Alana Flores invitará a Adrián Marcelo para su pelea con Gala Montes?

Durante la transmisión de la streamer Alana Flores, uno de sus seguidores le sugirió que el conductor Adrián Marcelo la acompañe durante su entrada al ring.

“Por favor haz tu entrada con Adrián Marcelo en tu pelea contra Gala... Adrián Marcelo, por favor, hay mucha gente pidiendo que tú entres conmigo”, leyó Alana entre risas. Sin embargo, lo que dijo a continuación reveló que, aunque se tratara de una broma, la posibilidad no era del todo inocente: “No, yo entro con Adrián Marcelo y ahí sí me va a querer arrancar la cabeza”, comentó entre carcajadas, en clara alusión a la tensión previa con su rival, Gala Montes.

Aunque la sugerencia fue tomada con humor, la situación rápidamente escaló en redes sociales, provocando reacciones encontradas y añadiendo más tensión a un evento ya cargado de polémicas.

¿Qué dijo Adrián Marcelo, irá con Alana Flores a su pelea de box contra Gala Montes?

La reacción de los fans no se hizo esperar. Muchos comenzaron a etiquetar a Adrián Marcelo en redes sociales, y hasta la influencer Andrea Tovar compartió el fragmento del video en su cuenta, etiquetando al polémico presentador regiomontano. En cuestión de horas, el clip se viralizó.

Fiel a su estilo provocador y sarcástico, Adrián Marcelo respondió tajante ante la ola de menciones: “¿Para qué darle publicidad y ventas a ese evento pedorro?”. Con esa frase, el conductor de 35 años dejó claro que no tiene intención alguna de participar en Supernova: Orígenes, y mucho menos de hacerlo como parte del equipo de Alana.

La declaración, lejos de calmar los ánimos, avivó la controversia. Muchos internautas consideraron que la respuesta fue despectiva, mientras que otros defendieron la postura del presentador, señalando que él ha sido crítico de este tipo de eventos desde el principio.

La situación se agrava considerando que Adrián Marcelo ya tiene una enemistad pública con Alex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado, quien entrevistó recientemente a Gala Montes y calificó a Marcelo como “misógino” y “cobarde”. Montiel también forma parte del cartel del Supernova Orígenes, donde se enfrentará a Franco Escamilla, otro gigante del entretenimiento mexicano.

Alana Flores y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué otros famosos pelearán en el evento ‘Supernova Orígenes’?

Con la cuenta regresiva corriendo hacia el mes de agosto, ‘Supernova: Orígenes’ se consolida como uno de los eventos más esperados (y polémicos) del verano. Lo que inició como un torneo de box entre influencers y celebridades, hoy parece más bien un escenario de confrontaciones personales que trascienden el ring.

El próximo domingo 17 de agosto de 2025, el Palacio de los Deportes albergará Supernova Boxing: Orígenes, un espectáculo que fusiona el boxeo amateur con el entretenimiento digital y la música en vivo.

Aquí te compartimos la cartelera de box completa para la noche del 17 de agosto:



Alana Flores vs. Gala Montes – El combate estelar. Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado – Rivalidad de comediantes. Westcol vs. Mario Bautista – Música vs streaming. Milica vs. Mercedes Roa – México vs Argentina. Shelao vs. Luis “Pride” Escudero – Choque entre disciplinas.

Mientras llega la fecha del evento, Alana continúa su preparación en España, compartiendo avances con sus seguidores y manteniéndose firme frente a las críticas. Gala Montes, por su parte, ha sido más reservada, pero no ha dejado de generar conversación con sus recientes apariciones públicas.

Con personalidades explosivas, comentarios incendiarios y una comunidad digital que no pierde detalle, todo indica que la verdadera pelea de ‘Supernova: Orígenes’ podría no estar en el cuadrilátero, sino en los pasillos del espectáculo y las redes sociales.

