Supernova orígenes: Fusión de peleas, música y cultura digital ¡anunció su cartelera de artistas y combates!

En un evento repleto de emoción, se llevó a cabo la presentación oficial de Supernova Orígenes, un show revolucionario que promete marcar un antes y un después en el mundo del entretenimiento en vivo. Con una fusión única de peleas, música y cultura digital, el evento se perfila como uno de los más esperados del año.

Durante la presentación, David Faitelson, periodista deportivo de vasta trayectoria, y Diego Alfaro, conductor reconocido, fueron los encargados de desvelar la cartelera de peleas y los artistas invitados, así como ofrecer detalles exclusivos sobre lo que será esta experiencia única. Algunos de los famosos que participarán son Gala Montes, Alana, Franco Escamilla y el Escorpión dorado, además de cantantes como Gavito Ballesteros y otros.

David Faitelson y Diego Alfao condujeron la presentación de Supernova Orígenes / Luis Pérez / TVNotas

¿Qué es Supernova Orígenes? ¿Cuándo se presenta?

“Supernova Orígenes no solo se trata de combates, sino de crear un espectáculo que una el deporte, la música y la cultura digital. Queremos ofrecer una propuesta innovadora que trascienda lo tradicional. Cada pelea y cada presentación musical será un reflejo de lo que está ocurriendo en la nueva generación de entretenimiento. Estamos aquí para poner sobre la mesa un nuevo formato de show que apela a todos los públicos, combinando el alma de las redes sociales con la autenticidad del espectáculo en vivo”, explicó Miguel Ángel Fox, productor y líder de Supernova Orígenes.

El evento se llevará a cabo el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la CDMX y destaca la presencia de famosos como Gala Montes, Escorpión dorado, Mario Bautista y Franco Escamilla.

Gala Montes estará en Supernova Orígenes el 17 de agosto de 2025 / Luis Pérez / TVNotas

¿Qué artistas se presentan en el Supernova Orígenes? Esta es la cartelera

Estas son las peleas confirmadas del Supernova Orígenes y los artistas que se presentarán el próximo 17 de agosto en el Palacio de los deportes:

Shelao vs. Luis Pride

Shelao es un modelo y streamer chileno que ha conquistado las redes sociales con su estilo. Enfrentará a Luis Pride, un influencer y creador de contenido que ha ganado popularidad por su participación en retos y actividades extremas, convirtiéndose en una figura viral en plataformas como YouTube e Instagram.

Milica vs. Mercedes Roa

Milica, una de las streamers más prometedoras de la comunidad gamer, es conocida por su participación en torneos de videojuegos y por su carisma en las plataformas digitales. Su oponente, Mercedes Roa, es una creadora de contenido mexicana, presidenta de "El Barrio" en la Queens League España, y ha sabido conectar con audiencias jóvenes gracias a su enfoque auténtico y su pasión por el entretenimiento digital.

Milica, una de las streamers más prometedoras de la comunidad gamer, es conocida por su participación en torneos de videojuegos y por su carisma en las plataformas digitales. Su oponente, Mercedes Roa, es una creadora de contenido mexicana, presidenta de “El Barrio” en la Queens League España, y ha sabido conectar con audiencias jóvenes gracias a su enfoque auténtico y su pasión por el entretenimiento digital.

Mario Bautista estará en Supernova Orígenes el 17 de agosto de 2025 / Luis Pérez / TVNotas

Westcol vs. Mario Bautista

Westcol, influencer colombiano, exponente del contenido viral y presidente de West Santos en la Kings League America, se enfrenta a Mario Bautista, cantante y compositor mexicano conocido por su música pop y su gran presencia en redes sociales. Mario comentó que le gustaría ser entrenado aunque sea unos días por la famosa estrella Julio César Chávez.

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Franco Escamilla, uno de los comediantes más importantes de habla hispana y líder del stand-up en Latinoamérica, se enfrentará al siempre polémico Escorpión Dorado, quien ha sido un ícono del humor ácido y las entrevistas en YouTube, además de presidente del Peluche Caligari en la Kings League Americas.

Franco Escamilla, uno de los comediantes más importantes de habla hispana y líder del stand-up en Latinoamérica, se enfrentará al siempre polémico Escorpión Dorado, quien ha sido un ícono del humor ácido y las entrevistas en YouTube, además de presidente del Peluche Caligari en la Kings League Americas.

Franco Escamilla, uno de los comediantes más importantes de habla hispana y líder del stand-up en Latinoamérica, se enfrentará al siempre polémico Escorpión Dorado, quien ha sido un ícono del humor ácido y las entrevistas en YouTube, además de presidente del Peluche Caligari en la Kings League Americas. Alana vs. Gala Montes

Alana, creadora de contenido, presidenta de la Raniza en La Kings y Queens League Americas y personalidad de las redes, es conocida por su estilo auténtico y por su presencia en el mundo digital. Se enfrentará a Gala Montes, actriz mexicana que ha destacado por su carrera en televisión y su incursión en proyectos musicales. Este duelo promete ser uno de los más emocionantes, dado el talento y la trayectoria de ambas participantes, y será la pelea estelar de la noche.

Alana y Gala Montes estarán en Supernova Orígenes el 17 de agosto de 2025 / Luis Pérez / TVNotas

¿Qué artistas musicales estarán en el Supernova Orígenes 2025?

Xavi – Cantante de música regional mexicana que ha ganado popularidad en plataformas digitales gracias a su estilo único que mezcla lo tradicional con lo moderno.

Gabito Ballesteros – Exponente del regional mexicano que, con su estilo único, se ha posicionado como una de las promesas más fuertes del género.

Óscar Maydon – Joven promesa del corrido tumbado que ha colaborado con artistas de renombre.

María Becerra

Escorpión dorado estará en Supernova Orígenes el 17 de agosto de 2025 / Luis Pérez / TVNotas

¿Cómo comprar boletos para el Supernova Orígenes para el 17 de agosto de 2025?

Para comprar boletos para Supernova Orígenes, puedes visitar la página oficial de Ticketmaster México. Los precios varían desde $488 hasta $7,320 pesos, dependiendo de la cercanía al ring. El evento se llevará a cabo el 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Si no puedes asistir en persona, también podrás disfrutar de la transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales del evento en redes sociales.