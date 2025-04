Empire of the Sun llena 2 Palacios de los Deportes

Después de que en noviembre pasado se presentaran con gran éxito en el Corona Capital, la banda australiana de música electrónica Empire of the Sun llegó al Palacio de los Deportes de la CDMX para registrar este viernes y sábados dos conciertos sold out (shows con localidades agotadas).

¿Quiénes abrieron el show de Empire of the sun?

Antes de que Empire of the Sun pisara el escenario, los encargados de abrir la velada fueron Los Eclipses, un dúo franco-mexicano, integrado por la cantante francesa Eva de Marce y el músico y productor Dan Solo y que por cerca de media hora deleitaron con su atractiva propuesta.

Posteriormente llegó el turno de Empire Of the Sun que desde su primera canción ´Changes´ lograron la ovación del público. Le siguieron otros temas como ´The feeling you get´, ´Half mast´ y ´Cherry Blossom´.

Empire of the sun llenó el Palacio de los deportes en dos conciertos, abril 2025 / Ocesa, Santiago Covarrubias

El concierto se dividió en cinco actos

Estos conciertos estuvieron divididos en cinco actos que contaron con visuales de alto nivel y 2 bailarinas que iban cambiando de vestuario constantemente para deleite del público y que hacían pasos con una gran energía. Además, en el escenario había una estatua que se asemejaba a una escultura griega recostada en la tarima.

“Estamos muy felices de tocar en México, estar aquí de vuelta, amamos este país, a las chicas, siempre nos reciben de maravilla, muchas gracias”, expresó el vocalista Luke Steele. Su compañero Nick Littlemore también lucía visiblemente emocionado y no paraba de interactuar con el público.

Vinieron los éxitos ´We are the people´, ´Concert pitch´, ´DNA´ y ´Television´ como parte del segundo acto. Mientras que del tercer acto formaron parte ´Music on the radio´, ´Revolve´, ´High and low´ y ´Swordfish hotkiss night´.

Empire of the sun estuvo en el Palacio de los deportes, abril 2025 / Ocesa, Santiago Covarrubias

El vocalista se bajó del escenario y cantó entre el público

Fue tanta la euforia que sintió el vocalista que no dudó en bajarse del escenario y comenzar a cantar entre el público del Palacio de los Deportes, a la vez que recibía el cariño de todos ellos.

Para el cuarto acto estuvo el tema ´Happy like you´ y le siguió su más grande éxito ´Walking on a dream´, cuyo vídeo en YouTube tiene más de 260 millones de vistas.

El grupo abandonó el escenario propiciando que los asistentes les pidieran más canciones y Empire of the Sun volvió para hacer que la mayoría coreara el tema ´Standing on the shore´, el cual fue el preámbulo para la canción más ovacionada de la velada ´Alive´, que por muchos es considerada todo un himno y con la que el Palacio de los Deportes se inundó de una magia especial ya que gran parte de los asistentes no sólo la cantó y bailó, sino que levantaron las manos y brincaron con esta melodía, cerrando de esta manera este concierto inolvidable de hora y media de música.

