Juanes enamora al Auditorio Nacional con sus grandes éxitos en concierto inolvidable

Un día después de presentarse en el festival Tecate Pa’l norte, Juanes llegó este sábado al Auditorio Nacional, donde cantó ante 10 mil personas sus más grandes éxitos, y fue ovacionado por el público que constantemente coreaba su nombre en el recinto.

Su concierto inició con los temas “Mala gente”, “Amores prohibidos”, “Nada valgo sin tu amor” y hasta un homenaje a Soda Stereo reversionando su éxito “Persiana americana”.

Durante su concierto contó anécdotas entrañables y hasta lanzó una nueva canción. / Liliana Carpio / TVNotas

Juanes y su conexión con el público mexicano

Juanes expresó su urgencia de estar de nuevo frente al público mexicano. Se dirigió a sus fans: “México, no tengo palabras suficientes para expresar mi alegría de esta noche, qué felicidad verlos en la casa, gracias a todos los que han estado conmigo desde el primer día que vine a este país. Es mucho mejor estar en persona. Eso de la tecnología me gusta, pero no está chévere. Yo nada de FaceTime, yo quiero ver en persona a la gente y por eso ya quería estar con ustedes”.

El concierto siguió con sus éxitos “Fotografía”, “Es por ti”, “Un día normal” y después decidió irse entre el público para cantarles de cerca su clásico “Para tu amor”.

Juanes emocionó con su homenaje a José José en el Auditorio Nacional este 5 de abril de 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

Juanes contó la anécdota de cuando se encontró a José José en el aeropuerto

Después vendría un momento muy especial al interpretar el icónico tema “El triste”. Al finalizar, contó:

“Un día me encontré con José José a las 5:30 de la mañana en el Aeropuerto de Miami. Estábamos en la fila para abordar el avión, y yo le dije: ‘Maestro, estoy encantado de conocerte’ y su respuesta fue genial: ‘Aquí estoy, mijo. Esto nos pasa por no estudiar’. Fue un momento hermoso”.

Estreno en el Auditorio Nacional de una nueva canción de Juanes

Posteriormente, decidió dar un regalo a México cantando por primera vez en un concierto su nueva canción que saldrá en 3 semanas, “Una noche contigo”.

Platicó: “Me inspiré en esas baladas gigantes de este país, de Italia, y les quiero preguntar si alguna vez se han enamorado de un extraño o extraña porque hay amores que aunque sólo le conozcas un día, son para toda la vida. Eso sólo lo decide el destino porque el amor es un misterio aquí y en la República Dominicana”.

Juanes estrenó la canción “Una noche contigo” en el concierto en el Auditorio Nacional abril 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

Cierre del concierto de Juanes con mariachi y momentos divertidos en los que olvidó la letra de algunas canciones

La noche continuó con los temas



“La plata”,

“Bonita”,

“Gotas de agua dulce”,

“La paga”,

“A Dios le pido”,

“Twist and shout”,

“La bamba”,

“Me enamora” y

“La luz”.

Y cuando parecía que el concierto ya había terminado con casi 2 horas de duración, apareció en el escenario el mariachi Gama mil, el mismo que cantó con su compatriota Shakira, quien acompañó a Juanes con las canciones:

“Querida”,

“Si nos dejan”,

“Se me olvidó otra vez” y

“La media vuelta”.

Durante estos tres últimos temas, el colombiano se olvidó un poco de la letra, lo cual fue muy divertido para el público que le aplaudió en una genuina complicidad.

Finalmente, Juanes se despidió del público mexicano y prometió regresar muy pronto a este país del que se declaró “sumamente enamorado”.

