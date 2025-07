Carín León criticado en redes sociales dar concierto en el Domo Care Nuevo León ¿ahogado de borracho?

Carín León, quien confirmó su amistad con Christian Nodal recientemente, es uno de los artistas más populares del regional mexicano, conocido por su éxito con canciones como: “Que vuelvas” y “La boda del huitlacoche” es actualmente uno de los cantantes mexicanos por excelencia.

Ser uno de los máximos exponentes de la música mexicana, le ha valido tener los reflectores sobre él y no ha estado exento de polémicas. En marzo del año pasado fue criticado por hacer alusión al consumo de dr*g4s y ahora por cantar ‘borracho’ durante sus últimos conciertos.

En los últimos días, el nombre de Carín León ha estado en boca de todos, pero no precisamente por su talento. Fans han señalado en redes sociales que sus más recientes conciertos se han visto opacados por su presunto estado de ebriedad, lo que ha generado una mezcla de críticas, preocupaciones y especulaciones sobre su salud y el manejo de su carrera.

El pasado fin de semana, durante un concierto en el “Domo Care” de Guadalpue, Nuevo León, Carin León sorprendió a sus seguidores al cantar con dificultades, cambiar letras de sus propias canciones y, en algunos momentos, incluso necesitar ayuda de sus músicos para seguir adelante. Los fans que se encontraban presentes grabaron el momento y lo compartieron rápidamente en redes sociales, lo que generó una ola de comentarios.

El concierto en Nuevo León es un segundo episodio de Carín León en supuesto estado de ebriedad, pues fue en su presentación en el festival “Bottlerock” en Estados Unidos durante el mes de mayo de este año, cuando pudo verse presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Son varios los tiktoks que la gente ha compartido en sus perfiles y la mayoría han soltado comentarios como: “Si tienen la oportunidad de ir a un concierto de Carín León, desaprovéchenla”.

Apenas en marzo del año pasado, Carín León fue objetivo de críticas y graves acusaciones, pues un comentario realizado durante uno de sus conciertos generó controversia al supuestamente promover el consumo de sustancias tóxicas. Durante su presentación en Hermosillo, Sonora el cantante dijo:

Una segunda polémica surgió a partir de un pódcast en el que participó, donde confirmó que antes de subir al escenario en septiembre de 2023 se había puesto “locochón”, presuntamente haciendo alusión al consumo de alguna sustancia para su concierto.

Carín tampoco ha sido ajeno a lanzar comentarios “ofensivos”, ya que en su concierto en Guatemala en 2023, tras mencionar la frase “Salí de Guatemala y entré a guatepeor” logró generar el rechazo de sus seguidores guatemaltectos, quienes crearon una petición para “cancelar” al cantante mexicano en su país.

Por si algo faltaba, Carín León también fue acusado de abuso laboral por parte de un exempleado en enero del presente año. Su exguitarrista, Juan Molina Vásquez, lo acusó de despido injustificado, discriminación y abuso laboral.

Otra polémica en la que ha estado envuelto el sonorense es que en redes sociales se ha especulado de su orientación. Algunos señalan que el cantante sería gay. Estos comentarios se hicieron más frecuentes a raíz de que lanzó la canción ‘De compas’ que algunos interpretaron como un himno gay pues dice:

Al respecto el cantante desmintió los rumores con un comentario sarcáatico:

Carín León

Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay, porque la gente me lo impuso, entonces como la gente tiene el poder de cancelar y decir qué es cada quién, si soy esto, si soy el otro, y como ustedes deciden en todo lo que pasa en mi vida, pues me levanté siendo gay hace tres días y no puedo hacer nada al respecto porque la gente así lo quiso.