Pepe Aguilar revelan lo que cobra por concierto y en redes señalan que ¡es carísimo!

Una reciente presentación del cantante regional mexicano Pepe Aguilar ha generado controversia en el espectáculo, pues usuarios en redes señalan que cobró un dineral en comparación con las demás presentaciones. ¿Cuánto costó la presentación del padre de Ángela Aguilar?

¿Cuánto cobró Pepe Aguilar por su concierto en Durango?

Pepe Aguilar fue el encargado de cerrar los festejos del 462 aniversario de la ciudad de Durango, en la clausura de la Feria Nacional Villista 2025 en un espectáculo que atrajo a miles de personas al recinto ferial. Con una trayectoria sólida y reconocimiento nacional e internacional, su presencia en la feria fue ampliamente promovida como uno de los principales atractivos del evento.

Sin embargo, de acuerdo a información compartida en el sitio web de los organizadores del evento, se reveló que el costo de su contratación fue de más de 10 millones de pesos. Como también divulgaron lo que cobraron otros artistas, en redes señalaron que la suma supera ampliamente lo pagado a otros cantantes. ¿Es carero Pepe Aguilar?

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre lo que incluye el contrato (como equipo técnico, hospedaje o requerimientos adicionales), el monto general ha encendido el debate sobre los altos costos del artista.

Lee: Pepe Aguilar duda del amor entre su hija Ángela y Nodal: “Eso no va a durar” ¡No le tiene fe!

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cuánto cobraron otros artistas por presentarse en la Feria de Durango?

En redes señalaron que Pepe Aguilar ganó mas que otros artistas que se presentaton en la Feria Nacional Villista 2025.

De acuerdo con la información pública, divulgada en el sitio web de los organizadores del evento, el comediante Teo González recibió 870 mil pesos por su participación, mientras que el grupo de rock Molotov cobró un millón 856 mil pesos.

Si bien es común que los artistas de mayor renombre cobren tarifas más altas, la diferencia ha despertado preguntas sobre el costo de su espectáculo.

Te puede interesar: ¿Emiliano Aguilar le tiene rencor a Pepe Aguilar? Revela por qué lo ignoró en el Día del Padre

Cazzu, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

El día que a Pepe Aguilar le prohibieron la entrada al camerino de Soda Stérero

Durante una entrevista en el pódcast de Jessie Cervantes, el periodista Chava Rock recordó un momento especial junto a Pepe Aguilar, quien en aquella época formaba parte del grupo Equs.

Era 1987, y la banda argentina liderada por Gustavo Cerati, Soda Stereo, ya se había consolidado como una de las más importantes de América Latina, con varios álbumes de estudio y éxitos como “Persiana Americana”, “Cuando pase el temblor” y “Nada personal”.

“La primera vez que los vi fue cuando Equs abrió un concierto en el entonces Hotel de México, ahora conocido como World Trade Center. Era nuestro debut en el escenario. En ese show tocaron Soda Stereo, Kenny y Los Eléctricos, y nosotros”, recordó Aguilar.

Aunque fue un honor compartir escenario con una banda de ese calibre, la experiencia tuvo momentos incómodos. Aguilar comentó que intentó saludar a los integrantes de Soda Stereo antes del concierto, pero no le permitieron el acceso a su camerino. “Yo pensé que al abrirle a Soda Stereo ya estábamos en el mismo nivel, todos como artistas. Pero no fue así. Quise saludarlos como colega y no me dejaron pasar”, relató.

En aquel momento, Pepe Aguilar tenía solo 19 años. A pesar de que Equs logró grabar un álbum y tener cierta presencia, la agrupación solo se mantuvo activa entre 1985 y 1987.

Te puede interesar: Pepe Aguilar y Christian Nodal: Le llueven críticas al suegro por ‘invadir’ el concierto de su yerno