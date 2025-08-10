Conductor de ‘De primera mano’ asaltado y amenazado en concierto de Maluma en México: “Tengan cuidado”

Lalo Carrillo, conductor de ‘De primera mano’, contó que sufrió un asalto durante uno de los concierto de Maluma en el Palacio de los Deportes, ubicado en Ciudad de México. De acuerdo con el presentador, los responsables habrían sido una mujer y un menor de edad.

¿Cómo fue que asaltaron a Lalo Carrillo en el concierto de Maluma en México?

En una emisión reciente de su programa, Lalo Carrillo contó que, cuando iba saliendo del concierto, una mujer y un menor de edad se le estaban acercando. En algún punto, el pequeño empujó a su acompañante, mientras que la mujer le quitó su celular y posteriormente lo escondió en su ropa interior.

“Una chica se acerca, la persona que venía conmigo venía cuidándome por la parte detrás, yo traía mis cosas al frente y él me iba agarrando la bolsa del pantalón para cuidar mi celular, entonces, esta chica que iba acompañada de un menor de edad. Entonces el menor de edad avienta a esta persona que venía conmigo y esta chica me jala el celular y se lo mete en sus partes íntimas” Lalo Carrillo

El presentador señaló que, tras lo ocurrido, él y su acompañante fueron a confrontar a la ladrona, quien no solo negó los hechos, también los amenazó.

“La frenamos a ella y al chiquillo ese y empieza a decir: ‘No es que a mí también me jalaron’. Y les decimos: ‘No, es que te vimos’”, manifestó.

¿Cómo fue que Lalo Carrillo fue amenazado en el concierto de Maluma en México?

De acuerdo con Lalo Carrillo, la mujer lo amenazó diciéndole que, si la seguían “molestando”, lo acusaría de acoso con la policía.

“Y empezó a ser como más agresiva y a decir: ‘Me vas a violentar. Me vas a tocar, tócame, tócame. Ándale, violeto, ¡acosador!’”, indicó.

Cuando fueron a hablarle a un policía, esta persona junto con el menor escaparon. No obstante, mencionó que ya tomó acciones legales y la autoridad los logró identificar: “Ya están trabajando”, concluyó.

Esta situación se suscita a tan solo tres meses de la mala experiencia que sufrió cuando estuvo hospitalizado por un accidente en motocicleta.

¿Cómo fue el accidente en motocicleta que Lalo Carrillo, conductor de ‘De primera mano’, sufrió?

A principios de mayo, Lalo Carrillo, conductor de ‘De primera mano’, reveló que había sufrido un accidente en motocicleta tras terminar de grabar el programa ‘De pisa y corre’, y recibió un trato inhumano cuando estuvo en el hospital.

En ese entonces, comentó que se había fracturado el meñique, por lo que, cuando fue a atenderse en una clínica pública, se mostraron reacios a revisarlo, argumentando que era un famoso conductor de televisión.

Aunque al final fue ingresado, fue víctima de varias omisiones médicas: “Me subieron al piso 2 en vez del 7 donde tenían a los lesionados de manos. Al día siguiente los doctores fueron a revisar a todos pero como yo estaba en otro piso y se les olvido y así estuve tres días sin que nadie me revisara la mano”, relató.

Además de esto, se tardaron mucho tiempo en “encontrar espacio” para operarlo. Aunque el presentador logró recuperarse, se dijo muy triste por el “trato inhumano” que le dan a las personas.

“No se vale el trato inhumano que se le da a las personas. No es posible que tres días tengan a una persona internada y que nadie le revise la mano”, platicó.

