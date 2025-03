Lalo Carrillo exhibe a Marlon Colmenarez por “amenazar” a Wendy Guevara; él responde con advertencia

Marlon Colmenarez, quien en el pasado fue gran amigo de Wendy Guevara, está en el ojo del huracán por protagonizar una intensa pelea con Lalo Carrillo, conductor de ‘De primera mano’, en redes sociales.

Todo comenzó después de que el presentador lo criticara por decir que tiene “pruebas” de ciertos hechos que le podrían “arruinar la carrera” a Wendy. Lalo dijo tener evidencia de que Marlon estaba “haciendo desfiguros” en un evento, hace algunos años.

Lalo Carrillo “Marlon Colmenarez decía que tenía material de Wendy que, si salía, pues le iba a destrozar la carrera, que mejor él se iba a quedar con ese material guardado, que porque era muy desafortunado. Es como si yo dijera que él, hace un tiempo, fue a un evento llamado ‘La leche’ y que hay unos videos en donde se ve haciendo unas cosas cero afortunadas y que le afectaría bastante. Yo tengo esos videos”

Marlon Colmenarez pelea Lalo Carrillo / Redes sociales

Checa: Marlon Colmenarez acusa a Wendy Guevara de acoso: “Querías tener relaciones”

Marlon Colmenarez amenaza a Lalo Carrillo

En respuesta a esto, el influencer, a través de una transmisión en vivo para TikTok, negó lo dicho por Lalo e incluso resaltó que jamás había estado en el evento mencionado.

Asimismo, le advirtió que dejara de hablar sobre él o, en caso contrario, lo demandaría ante las autoridades por difamación.

“Amigo, yo nunca he ido a España, para empezar. Entonces no sé qué videos podrías tener en contra de mí. Más bien, tú, por decir eso, yo puedo demandarte por difamación. No sé quién eres. No sé si te conocen en tu casa”, puntualizó.

Te podría interesar: Marlon Colmenarez contesta a Wendy Guevara otra vez y la responsabiliza de ataques que recibió por su amistad

Lalo Carrillo desmiente a Marlon Colmenarez: “Ya no me respondas”

Ante esto, Lalo Carrillo aseguró que dicho evento, si bien se hace en Europa, en 2022 se realizó en México y, en los supuestos videos que tiene sobre él, se le puede ver teniendo actitudes sospechosas en compañía de otras personas.

“Dice que el evento solamente es en Europa. Híjole, mi Marlon, en diciembre del 2022, si no mal me equivoco, el evento se hizo en México, pero no me creas a mí. Créele a este cartel que vamos a poner. Yo recuerdo que a ese evento, yo llegué a la 1 de la mañana. Tú llegaste poco después, con dos personas ¿Sí te vas acordando? Una cangurera que estabas abriendo”, dijo.

Aunque no dio más detalles, le recomendó que “ya no le respondiera”, ya que, en caso de querer seguir con la polémica, mostrará las pruebas que tiene en su contra.

Marlon Colmenarez pelea Lalo Carrillo / Redes sociales

¿Lalo Carrillo intentó “coquetearle” a Marlon Colmenarez?

Tras las nuevas declaraciones del presentador, Marlon hizo una serie de comentarios en Instagram retándolo a publicar los supuestos videos y, de paso, acusándolo de hacer cosas indebidas en el evento.

“Tú estabas en ese evento. Entonces tú mismo estabas haciendo mil cosas también, porque tú sabes lo que pasa en esos eventos. Ni sabía que había ido a ese evento llamado así. Te reto a que subas el video. Habla con pruebas”, señalo.

Y añadió: “Voy a preguntar por ti a todos mis amigos de esos eventos, a ver qué saben porque sé que estabas allí. No eres ningún santo, goloso”.

Por si esto fuera poco, afirmó que Lalo “se la pasaba escribiéndole y mandándole corazones”, resaltando que pronto mostraría pruebas de ello.

Hasta el momento, Lalo no ha aclarado si realmente intentó “coquetearle” a Marlon Colmenarez, así como tampoco ha presentado el supuesto video que tiene.

Mira: Nicola Porcela revela si Wendy Guevara lo acosó, tras escándalo con Marlon Colmenarez