Wendy Guevara presume su lujosa casa recién remodelada en León

Wendy Guevara culmina el año con grandes logros, un sinfín de proyectos y la inauguración de su casa recién remodelada en León. Este viernes 13 de diciembre, la influencer leonesa recibió con entusiasmo el espacio que, tras meses de trabajo, se transformó en un hogar de ensueño.

Cinco meses atrás, Wendy confió en la agencia Poru Design, reconocida por sus lujosas remodelaciones. Aunque no reveló el costo exacto del proceso se estima una inversión importante.

“Este viernes me entregan mi nueva casa, totalmente renovada, será en León, porque vivo en León. Nomás que me estoy mudando para acá de vez en cuando, porque Nicola tiene su casa, Agus también. Entonces, cuando venga, voy a rentar algo. Pero sí, es lo que soñaba, sí me gasté unos cuantos billetullos ahí”, comentó a los medios.

La emoción no terminó ahí. Más tarde, en una transmisión en vivo, Wendy mostró su llegada a la casa acompañada de sus padres, su amiga inseparable Paola Suárez, y otras figuras conocidas de sus transmisiones, como Evelyn y Grecia.

La influencer quedó fascinada con los resultados: “Qué hermoso todo, igualititito que en las fotos”, dijo al recorrer las modernas y elegantes habitaciones de su hogar, donde predominan los tonos negro, blanco y gris. La celebración estuvo llena de elogios, y hasta hubo tiempo para un brindis en honor a su logro.

Galilea Montijo envía felicitación a Wendy Guevara por su lujosa casa

Durante el evento, sus amigos le mostraron varios videos con felicitaciones, destacando el emotivo mensaje de la conductora de Hoy, Galilea Montijo:

“Mi Wendy, felicidades mamacita por tu casa nueva que tanto te ha costado. Que la disfrutes tú, tu familia y la gente que te quiera. Que sea una de muchas, perrita. Te amo”, expresó Galilea, reflejando el cariño y admiración por Guevara.

Con esta remodelación, Wendy Guevara no solo celebra un sueño hecho realidad, sino también el fruto de su esfuerzo y éxito.

Wendy Guevara comienza la mudanza a su lujosa casa

Hace unos meses, Wendy Guevara anunció que dejaría de vivir con Agustín y Nicola. Aunque sus compromisos laborales la mantendrán viajando constantemente a la CDMX, Wendy Guevara reveló que había decidido regresar a su querido León, Guanajuato.

Para facilitar esta transición, la influencer ya comenzó a repartir algunas de sus pertenencias, desde su pantalla y burós hasta la cabecera de su cama y otros elementos decorativos. Este gesto deja claro que Wendy busca equilibrar su vida entre su hogar natal y su carrera profesional, acomodando cada espacio con el mismo estilo que la caracteriza.

