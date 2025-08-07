¿Nicola Porcella prefiere México que Perú? Esta declaración enciende las redes

Nicola Porcella volvió a encender las redes sociales tras las recientes declaraciones que hizo en torno a México y Perú. Las cuales generaron controversia entre usuarios. El exintegrante de La casa de los famosos México, ahora enfocado en su carrera actoral en tierras mexicanas, decidió responder a las razones sobre su distanciamiento con su natal país. Lo cual no pasó desapercibido entre usuarios.

¿Por qué Nicola Porcella rechaza a Perú, su país natal?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Nicola Porcella fue cuestionado por los comentarios negativos que aún recibe desde el Perú por sus polémicas en el pasado.

Ante esto, el también conductor de ‘Hoy’ expresó su postura con respecto a las críticas que todavía recibe por sus escándalos en su país natal.

“Que lo sigan aguantando, porque sigo siendo más mexicano que soporten”. Nicola Porcella

Más adelante, el también conductor recordó los momentos más difíciles que atravesó en la farándula peruana. “Ellos me sacaron de allá. Yo soy más mexicano que peruano”, sentenció, en referencia a las polémicas que marcaron su carrera en la televisión local y que lo llevaron a tomar distancia del espectáculo nacional.

Lo anterior habría dejado claro a sus seguidores sobre su intención de continuar desarrollándose profesionalmente lejos del Perú, consolidando su nueva faceta como actor en México.

¿Qué dijo Juan Osorio sobre el trabajo de Nicola Porcella como actor en México?

A pesar de las críticas, Nicola Porcella no se encontraría solo. El reconocido productor mexicano Juan Osorio, quien apostó por él para uno de sus proyectos televisivos, salió en su defensa durante un encuentro con la prensa para promocionar su más reciente producción “Amanecer”, subrayando el compromiso y evolución que ha mostrado el peruano desde su llegada a México.

“He sido criticado con Nicola, pero yo sabía de la apuesta que iba a hacer porque Nicola es una persona que, rodeada de un elenco tan fuerte y con experiencia, lo único que le queda es aprender, y el chamaco ha aprendido, el chamaco le está dando al 100%”, señaló Osorio en conferencia de prensa.

El productor también destacó que compartir escenas con actores de renombre como Fernando Colunga ha sido fundamental para el desarrollo de Nicola como actor. “Tiene talento y muchas ganas. Lo está demostrando”, agregó.

Asimismo, Osorio también hizo referencia a la prensa peruana que todavía seguiría de cerca los pasos de Porcella. “Hay una reportera que lo sigue todo el tiempo en Perú y al día de hoy no le he contestado… pero sí le echa ganas”, comentó.

¿Por qué el actor Nicola Porcella abandonó Perú hace años?

Las declaraciones de Porcella han vuelto a poner en discusión el difícil vínculo que mantiene con su país de origen. Si bien, el actor ha reconocido en el pasado que siente cariño por el Perú, también ha sido claro al expresar su frustración por el trato que recibió durante los años en que fue una figura constante de la televisión local.

Cabe recordar que Porcella se ha visto envuelto en escándalos mediáticos en Perú que afectaron su imagen pública. Uno de los más resonados fue en 2019, en el que fue ligado a la llamada “Fiesta del horror”.

Según sus propias palabras, los escándalos lo empujaron a buscar una nueva oportunidad fuera del país: “Me reinventé en México, aquí me han dado una oportunidad real, no como allá”, declaró en una entrevista anterior.

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras algunos lo critican por “renegar de su nacionalidad”, otros aplauden su valentía por dejar atrás un entorno que, según él, lo condenó.

