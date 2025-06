¡Nicola Porcella se niega a volver a ‘La casa de los famosos México’!: “Ya no tengo nada que ver”

Aunque muchos fans lo siguen relacionando con el exitoso reality show ‘La casa de los famosos México’, Nicola Porcella ha dejado claro, con todas sus letras, que no tiene ninguna intención de regresar al proyecto que lo convirtió en una celebridad en nuestro país. Ni como concursante, ni como invitado especial, ni siquiera para opinar desde un sillón: el peruano ya dio vuelta a la página.

Ahora que ‘La casa de los famosos México 2025' está arrancando motores para su tercera temporada, algunos exparticipantes están regresando como conductores e invitados especiales para opinar acerca de lo que está por suceder. Sin embargo, quien no quiere tener ya nada que ver con el concepto es Nicola, quien se llevó el segundo lugar de la primera temporada.

Nicola Porcella en ‘La casa de los famosos México’ / @nicolaporcella12

¿Nicola Porcella regresará a ‘La casa de los famosos México’?

Nicola Porcella es llamado ‘Novio de México’ porque se ganó el corazón del público mexicano gracias al reality, del que se convirtió en segundo finalista. Platicamos recientemente con él y mencionó que está agradecido, pero dice:

“Yo ya no tengo que ver con la casa. Estoy agradecido con mi temporada, por darme todo lo que me ha dado pero yo ya me alejé de ‘La casa’”.

De este modo, Nicola Porcella dejó claro que no piensa volver por ningún motivo al reality, pero ¿por qué?

Nicola Porcella segundo finalista de La casa de los famosos México / @nicolaporcella12

¿Por qué Nicola Porcella no regresa a La casa de los famosos México 2025?

Nicola Porcella nos explicó por qué ya no quiere volver al reality que lo vio nacer: “Fue un proyecto muy bonito, pero yo estoy enfocado en seguir creciendo como actor como conductor, en seguir aprendiendo de los grandes como mis compañeros de ‘Hoy’, de la novela”.

El también modelo agregó: “Si quiero tener la carrera que tienen alguno de ellos tengo que trabajar mucho y pues tengo que dejar cosas de lado”.

A pesar de que algunos rostros conocidos de temporadas anteriores sí están regresando, tales como Wendy Guevara, Marie Claire Harp, y Mario Bezares, él enfatiza que su nombre no aparecerá, al menos no por decisión propia: “No, ahorita yo creo que no. Yo trabajo para la empresa y si la empresa me requiere lo voy a hacer, pero no es mi prioridad en estos momentos”, finalizó.

¿Qué hace Nicola Porcella actualmente?

• Aunque ya salió Nicola Porcella del programa ‘Hoy’ lo hizo para enfocarse en su carrera como actor en la telenovela de Juan Osorio que está en producción con Fernando Colunga de protagonista: ‘Amanecer’.

• Tiene un pódcast con su mejor amiga, Wendy Guevara en YouTube y está feliz con los resultados.

