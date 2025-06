¿Qué le pasó a Nicola Porcella? Fue ingresado al hospital de forma inesperada ¿Está grave?

Nicola Porcella encendió las alarmas. El conducto de ‘Hoy’ preocupó a sus seguidores tras mostrarse vulnerable en un hospital. Sin embargo, no había dado detalles sobre sus complicaciones en su estado de salud.

La mañana de este jueves 5 de junio, los conductores de ‘Hoy’ compartieron en la emisión su preocupación por el estado de salud de Nicola Porcella, se dijeron sorprendidos por sus recientes publicaciones en el nosocomio. ¿Qué le pasó?

Luego, el mismo actor peruano comentó qué fue lo que lo llevó a ser internado de emergencia. Esto mediante una entrevista para el programa ‘Hoy’ ¿Cuál es su estado de salud este jueves 5 de junio del 2025?

Nicola Porcella hospitalizado / IG: @nicolaporcella12

¿Por qué Nicola Porcella fue hospitalizado el miércoles 4 de junio?

Nicola Porcella anunció que fue hospitalizado de emergencia la madrugada del miércoles 4 de junio de 2025. El actor peruano compartió, en una historia de Instagram, una fotografía en la que se le ve recostado en una camilla del nosocomio.

El también exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ se mostró conectado a diversos aparatos intravensos. Incluso, envió un mensaje que alertó a todos sus seguidores.

“Esto de estar solo, ya no me está gustando”, aunado a un emoji de cara de tristeza.

Así se mostró Nicola Porcella:

Nicola Porcella hospitalizado / IG

¿Cuál es el estado de salud de Nicola Porcella este jueves 5 de junio?

Posteriormente, Nicola Porcella rompió el silencio y reveló que fue hospitalizado debido a una fuerte infección estomacal.

El conductor explicó que el malestar se debió probablemente a la ingesta de pescado en mal estado, lo que le provocó vómitos intensos y una descompensación que requirió atención médica inmediata.

Nicola Porcella hospitalizado / IG: @nicolaporcella12

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron superbién, estaba tranquilo, aunque no paraba de vomitar”, dijo el famoso.

Sin embargo, Nicola destacó que, aunque aún se siente convaleciente, con gran profesionalismo acudió a trabajar la mañana de este jueves 5 de junio.

“Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear, no podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”, agregó el famoso.

Al momento, el conductor de ‘Hoy’ no dio más detalles sobre si llevará un tratamiento para mejorar su malestar estomacal. No obstante, dejó claro que no dejaría de trabajar pese a su mal estado de salud.

