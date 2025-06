Exintegrante de ‘La casa de los famosos All-stars’ confirma cáncer ¡Se someterá a una cirugía!

Días antes de que se llevara a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos All-stars’, se reportó que uno de los integrantes tendría una grave enfermedad. Durante una transmisión en el canal de YouTube de Javier Ceriani, la médium y actriz, Paula Pedroza, aseguró que uno de los participantes estaba luchando contra el cáncer en secreto.

En aquel entonces, no quiso decir nombres, pero mencionó que esta persona confirmaría su diagnóstico tras abandonar la competencia.

“Sí, existe alguien adentro de la casa ahorita que está enfermo o enferma, que tiene cáncer, al parecer, pero decidió quedarse hasta el final. Se enteró ahí mismo”, indicó.

En medio de la incertidumbre que generó esta información, Paulo Quevedo, quien se coronó como uno de los finalistas, confesó que había sido diagnosticado con un “nódulo canceroso” en la garganta durante su estancia en el show y pronto se iba a operar.

Paulo Quevedo / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Paulo Quevedo, exintegrante de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Durante una reciente transmisión en vivo para redes sociales la tarde del 4 de junio, Paulo Quevedo narró que, en su momento, empezó a sentir mucha molestia en la garganta, por lo que solicitó una revisión médica.

Paulo Quevedo “No es grato para mí, pero, efectivamente, dentro de La casa, en una fiesta, presenté una molestia en la garganta. Me empecé a tocar porque ya venía mucha carraspera en la garganta. Dentro de La casa, se vive un ambiente muy seco. Entonces estaba teniendo un poco la incertidumbre del porqué estaba teniendo tanta resequedad en la mañana. Lo empecé a notar con el pasar de las semanas. Llegó un punto en el que pedí ayuda profesional”

Tras someterse a un “sonograma”, le detectaron que tenía “dos nódulos en la garganta, las cuerdas vocales. Uno de ellos está bien, pero el otro no está bien. Tenía el aspecto, con ciertas características, que representaba un nódulo cancerígeno”.

“Tuve que continuar sometiendo a estudios y estudios, pero, dentro de La casa, no concluí nada. Lo que sí pude concluir es que tenía algo. Sin embargo, no había un diagnóstico 100% certero, sino que esto es cuando decido seguir dentro de la competencia. Ya afuera pude determinar”, indicó.

¿Cómo se encuentra Paulo Quevedo tras ser diagnosticado con cáncer?

Paulo Quevedo declaró que continúo en la competencia debido a que su enfermedad “no representaba ningún peligro”. No obstante, señaló que, tras salir y hacerse más chequeos médicos, le recomendaron que se sometiera a una cirugía.

“Ya afuera pude determinar que sí, lamentablemente, me voy a tener que someter a una cirugía lo más pronto posible. Es lamentable, pero, ni modo, son cosas que pasan”, dijo.

Si bien no dio grandes detalles sobre su procedimiento quirúrgico, resaltó que este se llevará a cabo dentro de una semana, aproximadamente: “Yo creo que, dentro de una semana, me meto al quirófano y me tienen que operar de la tiroides”, contó.

Por supuesto, la revelación de Quevedo causó mucha preocupación entre los fanáticos, quienes no dudaron en escribirle mensajes de aliento en sus redes sociales, deseándole todo lo mejor para que su operación saliera bien.

Paulo Quevedo / Redes sociales

¿Quién es Paulo Quevedo, exintegrante de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Paulo César Quevedo de la Vega, más conocido como Paulo Quevedo

Nació el 1 de febrero de 1975, en Ciudad Juárez, México, por lo que actualmente tiene 50 años.

Comenzó su carrera como integrante de Tierra Cero y después se enfocó en la actuación.

Algunos de sus proyectos más destacados son:

Mi querida Isabel, Doña Bárbara, Una maid en Manhattan, Marido en alquiler y La piloto, entre otros.

En los últimos años, ha aparecido en diversos realities, incluyendo la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ y la versión ‘All-stars’ de Telemundo.

Estuvo en una relación con Rosina Grosso, con quien tuvo un hijo. Se separaron en 2024.

