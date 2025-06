Nacho Casano vs. Maripily Rivera por pleito en ‘La casa de los famosos All-stars': “amenazando en mi trabajo”

En las recientes galas de La casa de los famosos All-stars, Maripily Rivera ha protagonizado intensos enfrentamientos, particularmente con Nacho Casano. El conflicto entre ambos surgió cuando Casano expresó su opinión sobre una estrategia de Paty Navidad, lo que desató la molestia de Maripily. Durante un corte comercial, la modelo boricua lo confrontó de forma agresiva, insultándolo y llamándolo “muerto de hambre”, además de burlarse de su carrera como escritor al decirle que se fuera a escribir sus “libritos de tres pesos”.

Casano, visiblemente decepcionado, declaró que nunca antes había sido denostado por su profesión de esa manera y lamentó la actitud de su compañera.

Maripily Rivera casi llega a los golpes con Aleska Génesis / IG: @aleskagenesis / @maripilyoficial / @nachocasano

¿Con quién más ha peleado Maripily Rivera? Sus conflictos con Aleska y Niurka

Este altercado no fue un hecho aislado, ya que Maripily Rivera tuvo un pleitazo con Aleska Génesis, lo que ha generado preocupación en la producción del reality. De acuerdo con fuentes cercanas al programa, Rivera perdió el control durante otro corte comercial, gritando e insultando a Aleska, y estuvo a punto de agredirla físicamente.

La situación fue tan tensa que Aleska anunció que tomará acciones legales y solicitó las grabaciones del incidente como evidencia. La producción, por su parte, estaría considerando sancionar a Maripily debido a su comportamiento reiteradamente conflictivo.

Pese a las posibles acciones legales en su contra, Maripily no se detuvo y nos enteramos que también arremetió contra Niurka. Nos contaron que no le parecieron unos comentarios de la cubana y empezó a echar pestes contra ella:

“Cuando terminó la gala se puso hablar muy mal de Niurka a sus espaldas. Por ahí dicen que el miedo no anda en burro. Sabe la mujer con quien meterse. Y sabe que Niurka no es ninguna dejada y la boca de Niurka no tiene filtros... Empezó a gritar que Niurka era una bruta y usó un adjetivo aún peor. Todos en producción lo escuchamos. Fue demasiado”, aseguró una fuente a TVNotas.

Niurka, Aleska y Maripily enojadas / Redes sociales

¿Qué dijo Nacho Casano de su orientación sexual por los señalamientos de Maripily Rivera en ‘La casa de los famosos All-stars?

En una entrevista exclusiva para TVNotas, Nacho Casano rompió el silencio. Respecto a los cuestionamientos de Maripily acerca de su orientación, el actor dijo:

“Eso me parece peligroso porque si estamos habilitando a que alguien insulte y agrede a alguien con su orientación sexual. De alguna manera estamos tirando por la borda décadas y décadas de trabajo de la comunidad de LGBTQ+ por su derecho a no ser discriminados ni por cómo se visten, ni por su orientación sexual, ni por lo que les gusta” Nacho Casano

Además, declaró que la gente de la producción está dispuesta a declarar al respecto para testificar que Maripily lo atacó en su ambiente laboral, destacando que las agresiones no son parte del show.

“Cuando termina que te amenace no está bueno” Nacho Casano

En TVNotas nos enteramos que Nacho Casano quedó fuera de las galas de ‘La casa de los famosos All-stars’ tras su pleito con Maripily. / Redes sociales

¿Maripily llamó “muerto de hambre” a Nacho Casano? Él lo confirma y le responde

Nacho Casano aseguró que Maripily Rivera denostó su profesión al llamarlo “muerto de hambre” y lamentó que lo tachara de fracasado por no tener “una situación económica similar a la que ella cree tener”.

“Cuando cerca del 95% del público que la sigue vive día a día. Es gente humilde, gente trabajadora. ¿Verdaderamente se vale insultar a alguien por su universo socioeconómico? Se vale discriminarme y usar mi universo socioeconómico como un insulto” Nacho Casano

Nacho también dijo que le parece que a Maripily Rivera se le olvidan sus orígenes y de la gente que la sigue y subrayó que al atacarlo por su orientación y su nivel socioeconómico ejerce violencia laboral al violentando y amenazando en su lugar de trabajo.

Al momento, Maripily Rivera no ha contestado públicamente a Nacho casano.

