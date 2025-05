Aleska pide intervención judicial tras insultos de Maripily en reality de Telemundo: Lanza fuerte comunicado

Lo que comenzó como una fuerte discusión en las galas de ‘La casa de los famosos All-Stars’ podría tener consecuencias legales. La modelo venezolana Aleska Génesis decidió romper el silencio con un contundente comunicado, publicado en sus historias de Instagram, donde anuncia que pedirá “la intervención de las autoridades judiciales” tras ser agredida verbalmente por Maripily Rivera durante una transmisión en vivo.

¿Qué pasó entre Aleska y Maripily durante la gala de ‘La casa de los famosos All-stars’?

La noche del pasado domingo 4 de mayo, durante un enlace en vivo del programa ‘Pica y se extiende’, Aleska fue blanco de gritos y ofensas por parte de Maripily, quien no solo la insultó a todo pulmón, sino que lo hizo frente a cámaras, técnicos y público.

Durante los cortes comerciales de esa gala, Maripily también arremetió contra Nacho Casano a quien llamó “muerto de hambre”. Tras el pleito, una fuente nos reveló que el actor fue despedido de ‘La casa de los famosos All-stars’.

Aleska habla de su pleito con Maripily en la gala de ‘La casa de los famosos All-stars’. / Redes sociales

Aleska revela los insultos de Maripily Rivera en la gala de La casa de los famosos All-stars

Aleska contó su experiencia en ‘La mesa caliente’ y se mostró muy molesta por los comentarios de Maripily hacia ella.

“Me llamó pros...ta, roba machos, que trabajo con las pantaletas, y ratera”, denunció Aleska en el comunicado dirigido a la empresa Endemol Shine Boomdog, encargada de la producción del reality.

Los insultos, asegura Aleska, no fueron aislados. Maripily incluso la acusó de acostarse con todos los hombres y la comparó con Michael Jackson, en tono claramente ofensivo. “Fue una humillación pública, una gran falta de respeto”, expresó la modelo en su momento.

“Estaba al lado de mí gritando que yo era una pros....ta, que yo era una ratera, cosa que me parece una gran falta de respeto porque ella no tiene derecho. Una cosa es criticar el juego de la otra, pero no por eso voy a insultarla”, comentó Aleska en ‘La mesa caliente’.

Aleska pide a Telemundo darle grabaciones de los ataques de Maripily. / Instagram: @aleskagenesis

Aleska solicita pruebas formales de los insultos que recibió de Maripily y pide intervención de las autoridades

En su comunicado, Aleska formaliza su petición para que le sea entregado el material de las cámaras de seguridad del foro número dos, correspondiente al día del incidente entre las 5 y las 9 p.m., con el fin de respaldar su denuncia ante las autoridades.

“Solicito de acuerdo a mi derecho de llegar a la verdad, para poder pedir la intervención de las autoridades judiciales, que me sean dados por medio de una memoria usb las grabaciones de las cámaras donde se apreciaría lo que he relatado con anterioridad, en el día en cuestión entre las 5 y las 9 p.m. en el foro número dos de la mencionada empresa”. Aleska/ comunicado

La modelo asegura haber actuado con respeto y bajo las normas del contrato que firmó con la producción. Sin embargo, considera que las agresiones de Maripily cruzaron todos los límites tolerables, al punto de afectar su dignidad y tranquilidad.

¿Por qué Maripyly insultó a Aleska en la gala de La casa de los famosos All-stars?

Aleska aseguró que, aunque en algún momento parecía haber limado asperezas con Maripily, durante la gala todo cambió y la boricua volvió a atacarla. Ante la pregunta de las presentadoras sobre si su buena relación con Lupillo Rivera —con quien compartió risas durante la gala— pudo haber sido el motivo del enojo de Maripily, Aleska fue tajante: eso no justifica el trato recibido. Aunque sugirió una posible “guerra de egos” de Maripily hacia ella.

“Somos unas mujeres bellas y tenemos problemas a veces con otras personas solo por la presencia. Sé que ustedes me entienden. A veces en el medio hay mucha guerra de egos. No sé que nombre darle.No importa que yo siempre le diga cosas bonitas. Creo que no está bien que en persona me trate bien, pero luego en público ella me trate mal y me insulte”, concluyó Aleska.

