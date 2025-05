Ex de Aleska Génesis asegura que terminó con ella tras descubrir que supuestamente andaba de “cariñosa”

Aleska Génesis vuelve a dar de qué hablar. Tras el conflicto que tuvo con Maripily Rivera en una de las galas de ‘La casa de los famosos All-stars’, uno de sus exnovios asegura que terminó su relación con ella tras descubrir que supuestamente trabajar de cariñosa.

En entrevista para el canal de YouTube de Javier Ceriani, Miguel Mawad, exnovio de Aleska, aseguró que las cosas con la venezolana terminaron sumamente mal y hasta hubo una demanda de por medio debido a supuestas agresiones físicas.

¿Por qué el ex de Aleska Génesis terminó su noviazgo?

De acuerdo con el testimonio de Mawad, decidió terminar con ella tras cuatro años de noviazgo. No obstante, después decidieron darse una segunda oportunidad. Tras la reconciliación, le dio anillo de compromiso. Todo parecía ir bien, hasta que, en algún punto, descubrió su “deslealtades”.

“Estuvimos juntos casi 4 años, hace 1 año y medio. Ella comienza su relación con Nicky Jam después de estar conmigo o al final de terminar nuestra relación. Empiezo a salir con Gaby... Ella termina. Yo termino. Hablamos. Decidimos los 2 darnos una oportunidad. Le entregué un anillo, el cual ella aceptó, utilizó, posteó, la gente se lo vio y en ese inter yo descubrí muchas cosas. Descubrí más allá de infidelidades. Descubrí deslealtades”, indicó.

Y es que, según el hombre, en aquel entonces se dio cuenta de que, presuntamente, su entonces prometida supuestamente andaba de cariñosa y a cambio obtenía cosas de lujo, por lo que decidió concluir su noviazgo.

Miguel Mawad, ex de Aleska Génesis “Descubrí que vendía su... a otros hombres a cambio de dinero, a cambio de viajes, a cambio de regalos y es ahí cuando yo tomo la decisión de terminar. Yo la encaro con pruebas en la mano. Le digo las cosas como son y cierro capítulo”

¿Aleska Génesis irá a la cárcel por la supuesta agresión a su exnovio?

Miguel reveló que, tras confrontarla, Aleska se alteró mucho y lo agredió físicamente, por lo que él interpuso una demanda en su contra.

“Cuando yo la encaré con las pruebas en la mano, ella me cayó a golpes. Cuando digo ‘me cayó a golpes’, no es que me dio una cachetada. No, me partió la cara. Yo empiezo un proceso legal, el cual está casi terminando, y se va a introducir en la corte de Miami y ahorita no te puedo presentar esas pruebas”, puntualizó.

El hombre cree que Aleska estaba bajo en influjo de sustancias, pues su comportamiento era inusual. Por esa razón, la autoridad decidió hacerle una prueba toxicológica, la cual será anexada a la carpeta de la querella.

“Ella reaccionó como loca. Estoy 99 por ciento seguro que estaba bajo los influjos de alguna dr... De hecho cuando veas la demanda le mandaron a hacer pruebas, son residuos. Están las cámaras de la calle se ve su cara de que está bajo de la dr...”, contó.

Hasta el momento, la celebridad no se ha pronunciado ante esta polémica. No obstante, la periodista Mandy Fridmann reportó que estaría muy molesta por las declaraciones de su ex.

¿Aleska Génesis realmente “sabe subsistir a través de los hombres”?

Esta no es la primera vez que Aleska es señalada de “usar” a los hombres. En su momento, una amiga cercana a ella contó en exclusiva para TVNotas que sabe “subsistir de los hombres”. Si bien no de la forma mencionada por el ex de la venezolana, lo hace “jugando con sus sentimientos”.

“Lo que yo veo es que Aleska ‘N’ utiliza su interés para tener foco en Telemundo, porque la temporada pasada salió y no era nadie. No consiguió público. Al contrario, se ganó el desprecio de la gente por su forma de ser. En estos momentos quedó peor. Ella sabe subsistir a través de los hombres, como lo que pasó con Christian Estrada. No prosperó porque el tipo no tenía dinero”, relató.

Según nuestra fuente, a la modelo le gusta “la buena vida” y es capaz de casi todo para conseguirla: “Está acostumbrada a la buena vida. Le encanta, pero ladrona no lo creo”, contó.

