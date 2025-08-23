Exnovio de Ángela Aguilar, Gussy Lau, lanza nueva canción ¿dedicada a ella? ¡Le quiere hablar a su ex!

El compositor mexicano Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, vuelve a estar en el ojo del huracán tras compartir un adelanto de su próximo sencillo, “Qué ganas”, el cual ha generado una ola de especulaciones en redes sociales por su aparente dedicatoria a Ángela, hija de Pepe Aguilar y esposa de Christian Nodal. La polémica canción revivió los recuerdos del escandaloso romance que tuvo Gussy con la cantante y que sacudió al regional mexicano en 2022. ¿Qué tanto dice la nueva canción?

¿Qué dice la canción de Gussy Lau y por qué estaría dedicada a Ángela Aguilar?

El 21 de agosto, el cantante Gussy Lau compartió el sencillo que fue señalado por muchos internautas, como un guiño a su exnovia; Ángela Aguilar.

Junto a Gerardo Coronel y Giovanny Ayala, la canción está basada en el regional mexicano. Pero, ¿qué dice la canción exactamente? Aquí te lo mostramos.

Con una lírica cargada de nostalgia, arrepentimiento y deseo contenido, una de las partes más controvertidas en redes sociales, y que para muchos es una clara dedicatoria a Ángela Aguilar, es la siguiente:

Y yo digo que la quiero todavía, aunque por lo que me hizo no debería. Que ganas de marcarle a mi ex, quítenme el cel de una vez, porque voy a arrepentirme. “Qué ganas”, canción de Gussy Lau, Giovanny Ayala y “el Jerry” Coronel

Las redes sociales no tardaron en estallar. En los comentarios, podrían leerse :



“Gussy, ¿cómo está eso de que extrañas a la pelonsha?”,

“Cuál indirecta, así es la letra” o

“Es la que escribió Gussy, ¿para quién será?

Ángela Aguilar cancela show por incidente en estructura. / Instagram: @angela_aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron su relación?

El nombre de Ángela Aguilar ha estado estrechamente ligado al de Gussy Lau desde abril de 2022, cuando se filtraron fotografías privadas que confirmaban su entonces secreta relación. La diferencia de edad entre ambos (ella tenía 18 y él más de 30), sumada a la exposición no consentida, generó una ola de críticas.

Ángela declaró sentirse “violentada” por la filtración y decidió retirarse temporalmente del foco mediático. Por su parte, Lau negó ser responsable de la filtración, aunque su vínculo con la familia Aguilar, especialmente con Pepe Aguilar (con quien trabajaba profesionalmente), se debilitó considerablemente.

Desde entonces, y pese a no haber confirmado públicamente el motivo de su ruptura, ambos han seguido caminos separados. Sin embargo, en más de una ocasión, las canciones de Gussy han sido interpretadas como mensajes indirectos a la hija menor de Pepe Aguilar.

Gussy Lau y Ángela Aguilar estuvieron en una relación durante 2022 / Capturas de pantalla de ig: @gussylau, @angela_aguilar_

¿Exnovia de Christian Nodal lanza advertencia a Ángela Aguilar de posible infidelidad?

La escandalosa nueva canción de Gussy Lau no es la única polémica que enfrentan Ángela aguilar y Christian Nodal. Lisa Fernanda Macías, es una influencer de actualmente 25 años que tomó notoriedad tras revelarse que, presuntamente, fue exnovia de Christian Nodal. Aunque no se sabe exactamente cuándo habrían comenzado su romance, ella dijo que fue durante sus tiempos en la preparatoria.

A través de un video publicado en redes sociales, Lisa Fernanda Macías compartió su experiencia con Nodal, a quien conoció hace aproximadamente diez años, antes de que alcanzara la fama internacional.

“Lo que yo alcancé a conocer de él en la época en el que yo lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista”, comentó Fernanda, refiriéndose a lo que compartió Nodal sobre su ruptura con la rapera argentina Cazzu y su repentino matrimonio con Ángela Aguilar.

“Me haya terminado a mí para después estar de cab*** con otra, y ahorita que, casi diez años después, se esté repitiendo la historia” Lisa Fernanda Macías

Según el propio cantante, la separación con Cazzu ocurrió el 8 de mayo, mientras que su boda con Ángela se celebró el 29 del mismo mes. Fernanda señaló que este patrón no es nuevo, ya que durante su relación con él vivió una situación muy similar.

