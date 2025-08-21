Pepe Aguilar revela terrible diagnostico de su ‘hijo consentido'; esta es la dolorosa enfermedad que padece

En medio del revuelo que desataron las declaraciones de Christian Nodal en la entrevista con Adela Micha, Pepe Aguilar desató conmoción en redes sociales con la nueva revelación sobre el diagnóstico de su ‘hijo consentido’. Aseguró que se trata de una dolorosa enfermedad. Aunque Pepe Aguilar mostró, en redes sociales, que se ha tomado con humor las críticas de usuarios. En esta ocasión, se dejó ver totalmente serio con la situación que enfrentaría su fiel compañero. Te contamos qué dijo.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su relación con Pepe Aguilar, su suegro, en entrevista con Adela Micha?

En entrevista con Adela Micha, Christian Nodal también habló acerca de su relación con Pepe Aguilar, su suegro. El sonorense señaló al padre de Ángela Aguilar como “el diablo”. Incluso, puntualizó que su convivencia fue muy difícil al inicio de su romance con su ahora esposa.

“El diablo (Pepe Aguilar), sí fue muy difícil, hubo muchos choques al principio. Es que tienes que pensar que ahí no es Pepe Aguilar, es el papá de mi esposa, está hablando como papá… Estaba muy preocupado, tenía mucho miedo, creo que para él también fue nueva toda esta situación…”, dijo Nodal,

Ante estas declaraciones, en redes, Pepe Aguilar habría dejado claro que, supuestamente, no le molestarían las revelaciones de su yerno, ya que en sus publicaciones de Instagram, las cuales se llenaron de críticas, él contestó que, ni siquiera, había visto la entrevista del sonorense con Adela Micha.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la enfermedad que enfrenta su ‘hijo consentido’?

Luego de que Pepe Aguilar habría dado a entender que, supuestamente, todo estaría bien con Christian Nodal y Ángela Aguilar, ya que publicó un video con ellos en su presentación en el Hollywood Bowl tras las declaraciones del sonorense con Adela Micha; ahora, enterneció en redes sociales con la difícil situación que enfrentaría por la salud de un miembro de su familia.

El intérprete de ‘Por mujeres como tú’ reveló, a través de su cuenta oficial de Instagram, que ‘el Gordo’, su entrañable compañero canino, fue diagnosticado con artritis severa en la cadera, condición que le ha mermado su movilidad.

“Desgraciadamente, hace 10 días le diagnosticaron artritis severa en la cadera. Tiene que estar con fuertes analgésicos porque le cuesta trabajo caminar y brincar. Probablemente necesite cirugía. Pero vamos a salir de ésta queriéndolo mucho!!! Por lo pronto anda BIEN a gusto !!!”. Pepe Aguilar

Asimismo, pidió a todos sus seguidores que enviaran las mejores vibras para ‘Gordo’. Esto debido a la importante cirugía a la que se someterá muy pronto. “#BuenaVibraParaGordo”, escribió el cantante de regional mexicano.

Así lo dijo Pepe Aguilar:

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar?

El cantante Pepe Aguilar, miembro destacado de la famosa dinastía Aguilar, es padre de cuatro hijos:

Emiliano Aguilar ,

, Aneliz Aguilar ,

, Leonardo Aguilar y

y Ángela Aguilar.

Sin embargo, Pepe Aguilar, hijo de Flor Silvestre, también ha revelado que su “hijo” favorito no es humano, sino su perro pug de nombre ‘Gordo’, a quien llama cariñosamente su “hijo consentido”. Incluso, el lomito tiene su cuenta oficial de Instagram, en la cual presumen los mejores momentos a su lado.