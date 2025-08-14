Pepe Aguilar lanza tremendo mensaje tras entrevista de Christian Nodal, ¿Explota por el hate a Ángela? “Argüendera”

Este miércoles se estrenó la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. El intérprete habló de su relación con Ángela Aguilar y su separación de Cazzu. El cantante soltó varias declaraciones bomba que reavivaron en redes la polémica de una presunta infidelidad a la argentina con la hija de Pepe Aguilar. La conversación revolvió las aguas y la ola de hate no se hizo esperar. Ante los embates, precisamente, Pepe Aguilar soltó una respuesta durísima. ¡Te contamos qué dijo!

Pepe Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Qué dijo Christian Nodal de su relación con Ángela Aguilar y separación de Cazzu en entrevista con Adela Micha?

Chistian Nodal dejo claro que Ángela Aguilar no se metió en su relación con Cazzu, pues su romance comenzó después de haber terminado su relación con la argentina. Además expresó que desde meses antes de anunciar su ruptura ya se había acabado el amor.

“Se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, muy muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja. Ya no existía esa chispa, ya no existía esa pasión, ya de nuestra boca no salía nada que fuera de amor”, comentó.

Con estas declaraciones, Christian Nodal recibió numerosas críticas pues reveló que su relación con Cazzu terminó el 8 de mayo, y tan solo 6 días despues, el 14 de mayo, comenzó a salir con Ángela Aguilar. Aseguró que se enamoró tanto que el 29 de mayo realizaron una boda espiritual ¡en Roma!

En redes sociales, muchos opinan que Christian Nodal “se hundió más”, ya que, en lugar de limpiar su imagen y la de Ángela Aguilar, habría terminado por confirmar su falta de compromiso y su aparente inestabilidad emocional. La ola de reacciones alcanzó a Pepe Aguilar ¡y no se quedó callado!

Mira: Christian Nodal dice que se enamoró de Ángela Aguilar en pandemia, año en el que estaba con Belinda, ¿cuernos?

Pepe Aguilar serio/ Ángela Aguilar y Christian Nodal / Facebook: Pepe Aguilar/ Twitter

¿Qué le dijeron a Pepe Aguilar tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Sin deberla ni temerla, Pepe Aguilar volvió a convertirse en afectado colateral luego de la entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha. El cantante ha recibido una oleada de hate en redes sociales, especialmente por quienes lo señalan de haber aprobado la boda de Ángela Aguilar con Nodal.

Entre los comentarios que han dejado los internautas destacan:



“Tan alzada la princesita, ya se dieron cuenta que sin el público no llenan”,

“Ahora sí de esta ya no salen y todo por la soberbia de Ángelita”,

“Dejé de admirarlo, señor”,

“Boletos a un dólar y solo así vendieron” y

“No llenan por soberbios, no tienen luz, perdieron su encanto”.

Mira: Christian Nodal y Ángela Aguilar: así fue su reencuentro y el inicio de su romance ¿con infidelidad incluida?

Cazzu, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Que dijo Pepe Aguilar tras la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

El cantante Pepe Aguilar no se quedó callado ante las críticas que ha recibido en redes sociales tras la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. Fiel a su estilo, respondió con sarcasmo a varios internautas.

A una usuaria que le escribió: “No llenan, pon soberbios, no tienes luz, perdieron el encanto”, Aguilar contestó: “Me caes bien por argüendera”.

También reaccionó al comentario de otro internauta que cuestionó: “¿Qué estará pagando Don Pepe?”, a lo que el patriarca de la familia Aguilar respondió: “Eh no, en esta ocasión estamos cobrando, ¿o a qué te refieres?”.

Incluso a un usuario que aseguró haber dejado de admirarlo, el cantante replicó con un breve: “Estás en tu derecho”.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado ninguna declaración referente a la entrevista que ofreció Christian Nodal, tampoco Ángela Aguilar se ha pronunciado ante los señalamientos.

Mira: Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar en secreto ¡Asegura que Cazzu ya sabía!: “Lo entendió”