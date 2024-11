Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu: “Mi esposa jamás fue una amante”

La polémica entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu ha tomado un nuevo giro. En una reciente entrevista, la rapera argentina Cazzu aseguró que no estaba al tanto de la relación entre Nodal y Ángela, lo que contradice lo expresado anteriormente por Ángela Aguilar.

En respuesta, Nodal decidió hablar abiertamente y salir en defensa de su esposa, aclarando que jamás fue infiel y que nunca se habría permitido tal falta de respeto hacia ninguna de las partes involucradas.

Cazzu habla por primera vez sobre los rumores de infidelidad

Durante su participación en el programa de streaming PLP de LuzuTV, Cazzu se expresó sobre cómo estos rumores han afectado su vida personal y profesional. En sus declaraciones, la cantante dejó en claro que nunca fue consciente de una relación entre Nodal y Ángela Aguilar.

“Mantener silencio fue lo correcto. Sin embargo, se ha cuestionado mi integridad, sugiriendo que estaba al tanto de esta situación”, expresó Cazzu.

Agregó, además, que le parece “injusto que se haya puesto en duda mi integridad con afirmaciones erróneas sobre mí. Nunca fui parte de un plan ni tenía conocimiento de su relación”.

El video de esta entrevista rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos seguidores de la rapera expresaron su apoyo a Cazzu y señalaron su incomodidad hacia la situación.

Nodal responde a Cazzu: “Mi esposa jamás fue una amante”

Tras estas declaraciones, Nodal no permaneció en silencio y decidió aclarar su postura, defendiendo a su esposa Ángela Aguilar y refutando los rumores. En sus propias palabras, dijo: “Yo jamás fui infiel, jamás le haría eso a Julieta, jamás se lo hice. Mi esposa ha sido un mujerón. Siempre me ha respetado a mí, siempre ha respetado a Julieta, siempre ha respetado todos los vínculos. Me ha ayudado incluso a llevar mejor las cosas”.

Nodal también reveló que cuenta con mensajes de Cazzu en los que ella aprobó que él hiciera ciertas aclaraciones: “Yo tengo los mensajes de Julieta que me dijo que ‘ok, puedes decir eso’. Nunca he organizado una gira de medios para hablar de una pareja, es incómodo incluso lo que pasó hoy con Ángela, que dijo que ningún corazón fue roto, es porque la gente pregunta y uno contesta con lo que sabe, con lo que siente”.

Además, el cantante mencionó que las declaraciones a menudo se sacan de contexto: “A veces las cosas se salen de contexto y demás. La realidad es esa: ella sí sabía que yo estaba con Ángela. Incluso le pedí, oye, por favor, puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mi… y ahí fue, porque yo creía que iba a haber algo de cordialidad y de manejar de ser papás y ser amigos, y a veces no funciona como uno quisiera”.

Nodal niega haber ocultado información a Cazzu y rechaza rumores de infidelidad

Para dar más claridad, Nodal subrayó que siempre actuó con transparencia en su relación con Cazzu: “Estuvimos en buenos términos... Yo nunca estuve con nadie estando con Julieta, yo le informé a ella. Yo le dije a Julieta que sacáramos... Nunca hubo infidelidad. También están los mensajes, se le hizo saber y ella tenía el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas”.

Por último, en una contundente afirmación, Nodal reiteró que Ángela nunca fue una amante y que jamás hubo conversaciones románticas ocultas entre ellos: “Mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo ni una conversación. La única plática fue para invitarla al Foro Sol… No estaría orgulloso de una acción como esa, me da mucho coraje estar otra vez en esta posición, pero es lo que hay”.

Las declaraciones de ambos artistas han provocado un fuerte debate en redes sociales, donde los seguidores de Cazzu y Nodal toman partido en uno u otro lado. Mientras que muchos apoyan a Cazzu y sienten que su versión es creíble, otros defienden la postura de Nodal, quien parece haberse sincerado acerca de los eventos y su relación actual con Ángela Aguilar.

Las diferentes perspectivas y comentarios siguen en aumento, y aunque Cazzu y Nodal han ofrecido sus versiones, la tensión en torno a esta situación parece lejos de disiparse. Por lo pronto, cada declaración ha sumado un capítulo más a esta compleja historia.