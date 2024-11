Cazzu revela cómo Nodal terminó su relación: “Se estaba llevando una doble vida” VIDEO

Cazzu se volvió tendencia en las redes sociales después de que desmintió la versión de Ángela Aguilar sobre su relación amorosa con Christian Nodal, su ex y padre de su hija.

La rapera argentina, por fin, habló como nunca sobre su ruptura con el cantante de regional mexicano después de dos años juntos y una bebé en común.

Cazzu y Nodal / FB: Noda y Cazzu

Cazzu desmiente a Ángela Aguilar

Julieta (nombre real de Cazzu) aclaró, en una entrevista en el programa de ‘PLP’ de LuzuTV, que no estaba enterada de la relación entre su ex y la hija de Pepe Aguilar, tal como lo dijo la cantante mexicana en una entrevista.

Aseguró que su ruptura con Nodal fue “bastante conflictiva”. Sin embargo, ella consideró que era mejor “callar” y enfocarse en su maternidad, así como en su carrera musical.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_ / @nodal

No obstante, apuntó que era necesario refutar lo que se dijo de ella. Esto, porque se puso en duda “su integridad como persona” y ella jamás sería capaz de “perpetuar un plan tan retorcido”.

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Nodal) y que yo estaba en pleno conocimiento... Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”. Cazzu

Agregó: “La gravedad… Es que viene de boca de una de las protagonistas… Lo he soportado en silencio, un silencio público, en realidad… Fue un silencio de reconstrucción, mi vida cambió de la noche a la mañana”.

Cazzu / @cazzu

¿Qué le dijo Christian Nodal a Cazzu para terminar su relación?

En ese momento, el programa de ‘PLP’ no había publicado la entrevista completa. Ahora, ya se estrenó a todo el público y salieron más detalles a la luz del escándalo entre Nodal, Ángela y Cazzu.

La intérprete de ‘Nada’ explicó en la charla que sentía la necesidad de revelar su versión de la historia. Dijo que llegó a su límite de guardar silencio sobre todo lo que se dijo de ella y su familia.

No obstante, otro detalle que llamó la atención de esta entrevista fue que la rapera reveló cuáles fueron los motivos que le dio Nodal para terminar su noviazgo de dos años. ¿Le dijo que le fue infiel?

Christian Nodal / Instagram: @nodal

“Es la primera vez que tengo la necesidad de ponerle un límite a esto. De decir que yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla”, dijo.

“A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿Hay alguien más?’. La respuesta fue: ‘No’”. Cazzu

Cazzu revela cómo se enteró de la relación y boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Después de que explicó cómo terminaron su relación, la famosa también reveló cómo se enteró del noviazgo entre Ángela y Nodal.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo. A través de los mismos medios, que fue a través de redes… Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía, había compartido algunas veces. Primero pensé que no era (verdad), resulta que sí”. Cazzu

Agregó: “Fue una gran sorpresa, obviamente, no hice nada al respecto… Yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida, que no quiere formar parte de mi vida. Yo simplemente lo acepté… Para mí este es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiese gustado nunca tener que decir nada”.

Fotos: Archivo TVNotas y Redes Sociales @pepeaguilar_oficial y @angela_aguilar_

Además, Cazzu criticó la manera en la que Ángela habló de sus sentimientos al decir que “no hubo corazones rotos”, cuando no tenía conocimiento de cómo, en realidad, enfrentó su ruptura.

“Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que siempre va a ser su papá”, reveló Cazzu.

Finalmente, Julieta dejó claro que ella ya dio vuelta a la página y seguirá con su vida. Incluso, recalcó que ella no busca meterse con nadie más.

“Jamás estorbé, ni tuve la intención de estorbar a nadie en su nueva relación, respeté. Y no solo respeté públicamente, yo respeté en privado también… Quisiera de alguna forma que se me retribuya, porque yo no hice nada malo y yo le hice nada a nadie... Se estaba llevando una doble vida (entre Ángela Aguilar y Nodal). La historia que yo conocía se convirtió en una mucho peor”, concluyó

Así lo dijo Cazzu: