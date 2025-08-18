Exnovia de Christian Nodal revela detalles de su relación con él VIDEO

El cantante Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la polémica tras una serie de declaraciones hechas por una exnovia del pasado, quien reveló detalles sobre su antigua relación con el intérprete de ‘Botella tras botella’. La joven decidió alzar la voz tras la reciente entrevista de Nodal con la periodista Adela Micha. ¡Las redes sociales esán ardiendo! Te contamos todo lo que dijo la presunta exnovia del sonorense.

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Quién es la exnovia de Christian Nodal que reveló detalles de su relación?

Lisa Fernanda Macías, es una influencer de actualmente 25 años que tomó notoriedad tras revelarse que, presuntamente, fue pareja de Christian Nodal. Aunque no se sabe exactamente cuándo habrían comenzado su romance, ella dijo que fue durante sus tiempos en la preparatoria.

Se sabe que es originaria de Baja California y, en redes sociales, se define como alguien “dedicada a sus estudios” y “espiritual” que promueve “la salud mental”.

A través de un video publicado en redes sociales, Lisa Fernanda Macías compartió su experiencia con Nodal, a quien conoció hace aproximadamente diez años, antes de que alcanzara la fama internacional.

“Lo que yo alcancé a conocer de él en la época en el que yo lo conocí, no es muy diferente a lo que yo escuché en esa entrevista”, comentó Fernanda, refiriéndose a lo que compartió Nodal sobre su ruptura con la rapera argentina Cazzu y su repentino matrimonio con Ángela Aguilar.

Según el propio cantante, la separación con Cazzu ocurrió el 8 de mayo, mientras que su boda con Ángela se celebró el 29 del mismo mes. Fernanda señaló que este patrón no es nuevo, ya que durante su relación con él vivió una situación muy similar:

“Me haya terminado a mí para después estar de cab*** con otra, y ahorita que, casi diez años después, se esté repitiendo la historia” Lisa Fernanda Macías

Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías exnovia / Redes sociales, IG: lisafmacias y Canva

Belinda, Cazzu y Lisa Fernanda: ¿Cuál de sus exnovias dejó a Christian Nodal?

En la ya viral entrevista con Adela Micha, Christian Nodal mencionó que solo una mujer lo había dejado a lo largo de sus relaciones amorosas, lo que llevó a los internautas a especular si Lisa Fernanda era esa persona. Ante la avalancha de preguntas en redes, la joven respondió de forma honesta:

“Me han preguntado mucho si yo soy la persona, que ha sido la única persona, que lo terminó en la preparatoria. La verdad es que no sé, no sé si soy yo. Según yo, fui su única novia de preparatoria, y hasta ahí. Pero por como tiene el historial, no me atrevería a meter las manos al fuego y decir que soy yo”, dijo entre risas.

“La diferencia es que ahora lo dijo él al público, y que la gente conozca su modus operandi me hizo sentir un poquito de decepción por ver que ha cambiado tanto, pero a la vez no ha cambiado nada”, lamentó Fernanda.

Lisa Fernanda Macías, Belinda y Cazzu / Redes sociales, IG: lisafmacias y Canva

¿Christian Nodal fue infiel a su exnovia?: Amiga de ella lo revela

En medio de la polémica, una usuaria de TikTok llamada Norelia Morales aseguró ser amiga cercana de Lisa, exnovia de Christian Nodal, y reveló que el cantante le fue infiel. Según su testimonio, Nodal le dedicó la canción Te fallé tras haber sido descubierto con otra mujer justo un día después de terminar con Lisa.

Morales afirmó que Nodal repitió este mismo patrón con Cazzu, otra de sus exparejas, aunque en diferentes momentos. En su relato, indicó que Lisa vio a Nodal besándose con otra chica en una fiesta, lo que confirmaría la infidelidad.

Finalmente, Morales, quien dice ser psicóloga, lamentó que Nodal, a pesar de tener los medios, no haya tomado responsabilidad emocional, concluyendo que cambiar es posible, pero requiere decisión personal, algo que él según las palabras de la joven, no ha demostrado.

