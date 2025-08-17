¿Cazzu no fue la única? Exponen supuesta infidelidad de Nodal a una exnovia: “Hizo exactamente lo mismo”

Christian Nodal sigue lidiando con las repercusiones que causó su entrevista con Adela Micha, en la que, entre otras cosas, contó cómo terminó su relación con Cazzu y se casó en secreto con Ángela Aguilar en mayo del 2024. En medio de todo este escándalo, se ventila que, presuntamente, el cantante le habría sido infiel a una de sus exnovias.

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal en su entrevista con Adela Micha?

Durante su conversación con Adela Micha, Christian Nodal contó que su relación con Cazzu, quien es la madre de su hija, terminó oficialmente a principios de mayo del 2024.

Días después de eso, se “reencontró” con Ángela Aguilar, a quien presuntamente no veía desde la pandemia por el Covid-19. Según su testimonio, cuando la volvió a ver, se dio cuenta de que era “el amor de su vida”, por lo que, tras pedirle permiso a Pepe Aguilar, decidió casarse con ella en secreto en Roma, a finales de ese mes.

Si bien el artista sostiene que no hubo infidelidad y que su romance con Cazzu ya había culminado desde antes debido a sus peleas constantes y a que “se había acabado la pasión”, la gente no cree en sus palabras y lo tachan de ser infiel.

Los detractores afirman que Christian hizo las cosas demasiado rápido como para que todo se haya dado de “manera natural”, tal y como él lo quiere hacer ver. También han criticado al artista por no comprender que las relaciones de pareja cambian, principalmente, después del nacimiento de un hijo.

Christian Nodal supuesta infidelidad / Redes sociales

¿Christian Nodal le fue infiel a su exnovia? Surge impactante testimonio

En medio de la polémica, surge el testimonio de la supuesta amiga de Lisa, una expareja de Christian Nodal, quien habría sido mencionada durante la entrevista con Adela Micha.

A través de TikTok, la usuaria identificada como Norelia Morales dijo ser cercana a Lisa y comenzó contando que, supuestamente, Nodal le dedicó su canción ‘Te falle’ a su amiga. Esto después de que la chica lo cachara en “plena movida”.

“A la persona que le hizo esta canción es a mi mejor amiga actualmente. Me sé toda la historia detrás. Tengo el permiso de contar esto….primer punto, Nodal hizo exáctamente con mi amiga y con Cazzu, solo que en diferentes épocas”, expresó.

Según la internauta, después de que el cantante terminara con su amiga, esta lo descubrió con otra mujer al día siguiente, concluyendo así que hubo infidelidad durante su relación. Supuestamente, Nodal se habría sentido “culpable” y por ello le compuso ‘Te fallé’.

Amiga de la exnovia de Christian Nodal “Lo preocupante es que el vato no se ha puesto a cuestionar nadita sus creencias…Nodal termina a mi amiga un día antes y, al día siguiente, había una fiesta en aquel entonces. Va a la fiesta y, estándo allí, mi amiga ve a Nodal besándose con otra chica. Literal se ven a los ojos y lo que dice la canción”

Para finalizar con el tema, la mujer, quien aparentemente es psicóloga de profesión, lamentó que, pese al dinero que tiene, Nodal no busque ayuda psicológica: “La moraleja aquí es que las personas sí pueden cambiar, pero tenemos que elegir hacerlo y Nodal ha decidido, en todos estos años, no hacerlo”, concluyó.

¿Quién es Lisa, la exnovia de Christian Nodal a la que le habría sido infiel?

Lisa Fernanda Macías, es una influencer de actualmente 25 años que agarró notoriedad tras revelarse que fue pareja de Christian Nodal. Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzó su romance durante sus tiempos en la preparatoria.

Se sabe que es originaria de Baja California y, en redes sociales, se define como alguien “dedicada a sus estudios” y “espiritual” que promueve “la salud mental”.

En una entrevista, el propio Nodal habría admitido que su canción ‘Te fallé’ estaba inspirada en una exnovia a la que “le rompió el corazón”. Si bien el artista no mencionó nombres en aquel entonces, la propia Lisa usó sus redes sociales para aclarar que se trataba de ella.

“Básicamente Christian hizo esa canción para mí, porque cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros. Yo soy la morra en la cual se inspiró para hacer la canción”, puntualizó en su momento.

