Pepe Aguilar rompe el silencio ante la polémica familiar y defiende su legado: “Mi carrera ha sido limpia”

La dinastía Aguilar continúa en el centro de la conversación pública luego de que se diera a conocer el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, situación que detonó una ola de comentarios y críticas en redes sociales que se extendieron al resto de la familia. En este contexto, Pepe Aguilar decidió hablar sobre su trayectoria artística y el legado que ha construido a lo largo de décadas dentro de la música mexicana.

Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Pepe Aguilar respondió a las críticas por la polémica familiar?

En una reciente entrevista concedida a The Editorial México, Pepe Aguilar habló sobre el momento que atraviesa su familia tras convertirse en blanco de señalamientos en plataformas digitales. Sin hacer referencia directa a ataques específicos, el cantante dejó claro que, ante el ruido mediático, su postura ha sido defender el trabajo que ha realizado desde el inicio de su carrera.

Aguilar aseguró que su trayectoria no ha estado basada en escándalos ni atajos, sino en el esfuerzo continuo y la pasión por la música. Señaló que, aunque proviene de una de las familias más reconocidas del regional mexicano, el camino no ha sido sencillo y ha requerido constancia para mantenerse vigente en una industria cambiante.

El artista destacó que, para él, lo más importante ha sido respetarse a sí mismo y cuidar su proyecto artístico. En ese sentido, explicó que la fama y el reconocimiento pueden convertirse en distractores si no existe un enfoque claro sobre el trabajo creativo y profesional. Sus declaraciones se dieron en un tono reflexivo, centrado en su experiencia personal dentro del medio musical.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su trayectoria y legado musical?

Pepe Aguilar cuenta con una extensa carrera que inició siguiendo los pasos de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras emblemáticas de la música y el cine mexicano. A lo largo de los años, el cantante ha construido un catálogo sólido y una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales.

Durante la entrevista, el intérprete enfatizó que su carrera ha sido “limpia” y respaldada por el oficio adquirido con el tiempo. Reconoció que no se considera un referente absoluto de la música mexicana, pero sí destacó los números, logros y reconocimientos obtenidos como resultado de su trabajo.

Aguilar explicó que el amor por la música ha sido el principal motor que lo impulsa a seguir activo. Aseguró que su permanencia en los escenarios no responde a ego ni a una negativa a retirarse, sino al gusto genuino por lo que hace. En sus palabras, el verdadero reto para un artista es no perder el rumbo y mantenerse fiel a su proyecto creativo.

“La verdad es que mi carrera ha sido limpia y con mucho oficio en todos los sentidos. Además, tengo muchas ganas de seguir, y no es por aferrado o por ego, sino porque realmente amo lo que hago… Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística” Pepe Aguilar

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué papel juega la disciplina familiar en los Aguilar?

Más allá de la polémica reciente, Pepe Aguilar habló sobre los valores que aprendió de sus padres y que hoy intenta inculcar en sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, quienes también han decidido dedicarse a la música. De acuerdo con el cantante, la disciplina y el compromiso con el trabajo artístico han sido pilares fundamentales dentro de la familia.

Aguilar explicó que, desde su experiencia, el talento por sí solo no garantiza una carrera sólida, sino que debe ir acompañado de constancia y preparación. Esta filosofía, afirmó, ha sido una constante en su vida profesional y forma parte del legado que busca preservar más allá de los reflectores.

El intérprete subrayó que cada integrante de la familia enfrenta su propio camino y sus propios retos dentro de la industria. En ese sentido, evitó comparar trayectorias y se limitó a señalar que su papel como padre ha sido compartir las herramientas que a él le han funcionado a lo largo de los años.

Finalmente, Pepe Aguilar reiteró que, pese a las críticas y la atención mediática, su enfoque sigue estando en la música y en el desarrollo de su proyecto artístico. Aseguró que el respeto personal y la búsqueda constante de crecimiento creativo son aspectos que considera esenciales para mantenerse vigente y firme ante cualquier controversia.

“Nada importa más que te respetes a ti mismo y que te vuelvas tu mejor versión artística. La fama, el dinero y el reconocimiento están de más, pues si no estás enfocado en tu proyecto te puedes perder en cualquier momento y el verdadero reto es a no hacerlo”. Pepe Aguilar

