Pepe Aguilar se niega a hablar sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar; así evadió a la prensa

Luego de unas vacaciones en Japón, Pepe Aguilar retomó sus compromisos laborales y viajó este fin de semana a Torreón, Coahuila, donde ofreció un show en el palenque Vicente Fernández. El cantante estuvo acompañado por su esposa e hijo Leonardo en este viaje. A su salida del hotel, las cámaras del programa ‘Ventaneando’ lo cuestionaron sobre el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una gran cantidad de críticas, especialmente porque se confirmó apenas unas semanas después de que Nodal anunciara su ruptura con Cazzu, la madre de su hija. Hasta ahora, Pepe Aguilar no había enfrentado a la prensa ni se había pronunciado sobre este tema en sus redes sociales.

En medio del escándalo, se espera que defienda a su hija, quien ha sido objeto de diversas críticas. Sin embargo, el intérprete de ‘Por mujeres como tú' ha mantenido silencio y ha limitado los comentarios en sus redes sociales.

Christian Nodal y Ángela Águilar en concierto / Captura de pantalla

¿Pepe Aguilar está de acuerdo con el noviazgo de Ángela y Nodal?

Aunque Pepe Aguilar no ha hecho declaraciones públicas sobre el noviazgo, hace dos semanas, en TVNotas te contamos que una fuente cercana reveló que la relación entre Ángela y Christian se desarrolló tan rápidamente que Pepe no tuvo tiempo de intervenir. La fuente también mencionó que Pepe no está contento con esta relación, dado que Ángela tiene 20 años y Christian 25 años.

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante comentó en el programa “De primera mano” que Pepe y Ángela Aguilar están distanciados. “No se han casado. Ángela se pelea con el papá. Se va a vivir sola. Pepe Aguilar se va a celebrar 27 años de matrimonio a Japón. Ángela se va a Italia con él. No se han casado”, afirmó Infante.

Desde hace unos años, Pepe Aguilar ha impulsado al género regional mexicano con el show “Jaripeo Sin Fronteras”. / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Pepe Aguilar evade a la prensa en Torreón

A su salida del hotel en Torreón, Coahuila, un reportero de ‘Ventaneando’ abordó a Pepe Aguilar antes de que subiera a su camioneta. Aunque al principio se mostró un poco nervioso, el cantante saludó a las cámaras y se mostró educado. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el romance de Ángela y Christian y el hate que ha recibido su hija, Pepe Aguilar evadió las preguntas.

El cantante, tranquilo pero indispuesto a contestar, respondió: “En su momento voy a dar una declaración, en su momento, Vayan al palenque”. Con esta respuesta, dejó abierta la posibilidad de dar su versión en el futuro, manteniendo la incógnita sobre su postura ante el romance y a la ola de comentarios que ha desatado esta relación.

