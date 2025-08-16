Cazzu podría llegar a famoso reality por recomendación de Belinda, aseguran

En medio de su visita a México, la cantante argentina Cazzu habría surgido como fuerte candidata para, supuestamente, integrarse a un famoso reality en tierras aztecas. Esto gracias a la recomendación de Belinda, según reveló el periodista de espectáculos Javier Ceriani.

Sin embargo, un asunto relacionado con la hija que Cazzu tienen con Christian Nodal supuestamente podría complicar las negociaciones. De acuerdo con Ceriani, la artista argentina se encuentra evaluando su residencia temporal en México como parte de los requisitos para integrarse al proyecto televisivo.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre la participación de Cazzu en un reality en México?

Javier Ceriani aseguró que Belinda, tras supuestamente rechazar la oferta para regresar como coach de ‘La voz México’, supuestamente sugirió a Cazzu como candidata ideal para cubrir su lugar. La conexión entre ambas cantantes habría quedado confirmada recientemente, luego de que la argentina reconociera que sí tendrían un encuentro con la intérprete de ‘Cactus’.

En su intervención, Ceriani detalló que la recomendación no solo estaría motivada por la trayectoria de Cazzu en formatos musicales, sino que también podría estar vinculada a dinámicas y tensiones recientes en el medio artístico. El periodista afirmó que Belinda, supuestamente, habría planteado su nombre directamente a la producción del reality, lo que, aparentemente, habría logrado el acercamiento entre ambas partes.

Cazzu confirma lo que muchos esperaban: conocerá a Belinda / Redes sociales

¿Cazzu no podría ser parte de La voz México por Christian Nodal?

El posible ingreso de Cazzu a La voz México estaría, supuestamente, condicionado por la regularización de su situación migratoria en el país. Según Ceriani, uno de los requisitos clave sería que su hija, fruto de su relación con Christian Nodal, supuestamente, obtuviera la nacionalidad mexicana. Este trámite requiere el consentimiento de ambos padres, lo que coloca al cantante sonorense como pieza central para concretar el proceso.

El periodista relató que, tras el nacimiento de la pequeña en Argentina, la decisión sobre su nacionalidad cambió en varias ocasiones. En un inicio, se dijo que Cazzu optó porque naciera en su país natal, pero tiempo después, y ya separados, Nodal, supuestamente, habría manifestado interés en que la niña también tuviera nacionalidad mexicana. Ahora, la situación podría invertirse, siendo Cazzu, supuestamente, quien buscaría el documento, mientras que ‘el Forajido’, de acuerdo con la versión difundida, aparentemente, no estaría de acuerdo en realizar el trámite.

Christian Nodal dándole un beso a Cazzu, mientras ella saca la lengua. / Instagram: @nodal

¿Podría este requisito frenar la llegada de Cazzu a la televisión mexicana?

La obtención del pasaporte mexicano para la menor será clave para que Cazzu cumpla con los requisitos laborales y de residencia que exige el programa. Sin este documento, su integración como coach podría verse comprometida. La resolución de este tema familiar, supuestamente, será determinante para confirmar su participación.

Mientras tanto, las especulaciones sobre la alineación de entrenadores para la nueva temporada de ‘La voz México’ siguen creciendo, y el nombre de Cazzu se mantiene como uno de los más mencionados para supuestamente ser parte de dicho proyecto.

