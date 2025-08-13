¿Christian Nodal convive con su hija? Así responde Cazzu en pleno zafarrancho con la prensa en CDMX

Cazzu llegó hace unos días a la Ciudad de México para promocionar su libro ‘Perreo, una revolución’. Durante su estancia, reveló que su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, le da una pensión alimenticia que ella considera “injusta”, lo que ha hecho cuestionar a muchos cómo es la convivencia del cantante con la menor.

¿Cazzu demandará a Christian Nodal por la pensión alimenticia de su hija?

La confesión de Cazzu sobre la pensión que daría Christian Nodal para su hija surgió en un encuentro con la prensa. Si bien, no dio detalles de la cantidad, ‘la Jefa’ dio a conocer que la manutención recibida no era suficiente para todos los gastos que genera la menor.

“Se podría decir que sí. No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, expresó.

Pese a todo, la argentina señaló que no está en sus planes iniciar un proceso legal por una pensión “más justa”, ya que se dijo tener lo suficiente para darle una buena calidad de vida a su pequeña.

Cazzu “Lo que pasa ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, es que yo sí tengo dinero para mantenerme y mantener a mi hija y tengo el potencial de trabajar; por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”

Todo esta situación dio pie a un fuerte debate en redes sociales. Si bien la gran mayoría ha tachado de “mal padre” a Nodal y hasta le han reprochado que viva “entre lujos” mientras “descuida económicamente” a su hija, algunos piensan que Cazzu “quiere sacarle dinero” al artista.

En su momento, algunos medios llegaron a especular que Nodal le daba 7 mil dólares mensuales (123 mil pesos mexicanos) a Cazzu como pensión para su hija. No obstante, esto no ha sido confirmado por ninguno de los artistas.

¿Qué dijo Cazzu sobre la convivencia de Christian Nodal con su hija?

Hace unas horas, la prensa encontró a Cazzu en el aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que aprovecharon para preguntarle sobre la convivencia entre Christian Nodal y su hija.

A diferencia de otras veces, la cantante se mostró muy reacia a responder, armando todo un zafarrancho en el lugar. Pese a la insistencia de los reporteros por saber si Nodal tiene contacto con su pequeña, la cantante simplemente se negó a hablar sobre el tema y pidió que “ya no se golpearan”.

“Yo siempre les contesto todo. No creo que tenga más información para darles. Me absorbieron y les dije todo lo que les podía decir. Les agradezco un montón” Cazzu

Incluso, llegó a ignorar algunas preguntas y optó por tomarse fotos con algunos fanáticos que la estaban esperando. Su hermetismo también dio de qué hablar, pues muchos creen que su breve respuesta fue una forma de decir que Nodal no tiene un contacto frecuente con su hija.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cazzu supuestamente dejaría ver que su expareja no tiene mucho contacto con la menor. A finales del año pasado, confesó en un pódcast que Christian solo había visitado a la pequeña en dos ocasiones tras la separación.

¿Inti convive con Christian Nodal? Así reaccionó Cazzu al cuestionarle por la relación del cantante con su hija.



¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre la convivencia con su hija?

Por su parte, Christian Nodal no ha comentado nada sobre las declaraciones recientes de Cazzu sobre la pensión y la convivencia con su hija. Sin embargo, en su momento, afirmó que no podía visitar a la pequeña tanto como quisiera por cuestiones laborales.

En aquel entonces, dejó claro que “ha sido un buen padre” y que la menor siempre será su prioridad: “Se han inventado tantas cosas… créanme que es bien difícil no compartir con ella el tiempo que quisiera... Yo trabajo mucho, no ando de fiesta los fines de semana. Se complica mucho la situación”, puntualizó.

Según usuarios, Nodal habría optado por ignorar las críticas que ha recibido en los últimos días por los comentarios de su exnovia y se ha enfocado en la promoción de su nuevo sencillo ‘Se vienen días tristes’.

