Cazzu cocina con ‘Chef en proceso’, exparticipante de MasterChef, y lanza presunta indirecta a Nodal

Cazzu no deja de sorprender al público y este fin de semana lo hizo de nuevo, pero no con su música, sino con una inesperada aparición en el canal de YouTube del influencer ‘Chef en proceso’, exconcursante de ‘MasterChef celebrity generaciones’.

Aunque el video fue grabado durante su pasada visita a México, el clip se estrenó recientemente y causó revuelo en redes por una frase que muchos consideraron una indirecta hacia Christian Nodal, su expareja y padre de su hija.

Cazzu fue invitada al canal de ‘Chef en proceso’. / Captura de pantalla

Chef en proceso cocinó una lasagna de berenjena con Cazzu

Cazzu, durante su paso por la Ciudad de México para promocionar su concierto en el Auditorio Nacional —cuyos boletos se agotaron en minutos, obligándola a abrir una segunda fecha—, aceptó la invitación del popular cocinero para colaborar en su canal.

El formato fue muy relajado: mientras ‘Chef en proceso’ preparaba una lasagna de berenjena, uno de los platillos favoritos de Cazzu, la cantante lo acompañó en la cocina y compartieron una charla cercana sobre sus gustos, su vida personal y su etapa como madre.

Cazzu reveló que disfruta cocinar para su hija, especialmente recetas sin trigo, reveló que le hace pancakes y muffins con harinas especiales.

‘Chef en proceso’ expresó su admiración a su música, Cazzu compartió su gusto por la comida y por la cocina, reveló que tiene su lista de recetas y cuando tiene tiempo se reúne con alguna amiga a cocinar.

¿Cazzu lanza indirecta a su ex Christian Nodal en su visita con ‘Chef en proceso’?

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando el influencer le preguntó si le gustaba el picante mexicano. Ahí, la argentina se puso sarcástica y lanzó una frase que, aunque parecía referirse solo a la comida, los internautas interpretaron como una burla directa a su fallida relación con Christian Nodal.

“Por ejemplo, cuando vienes para México y te toca probar salsitas, pa’l taco, ¿sí le entras con todo o sin salsa?”, preguntó el chef.

Sonriente y mirando a cámara, Cazzu respondió:“A todo lo de México, ahora... le entro con prudencia, así de poquito, por las dudas”.

Aunque no mencionó a su ex por nombre, el tono irónico y el contexto generaron muchas reacciones. En redes sociales, los fans no tardaron en señalar que la artista no se guardó nada y que, claramente, la salsa no fue lo único que le dejó mal sabor de boca

Recordemos que Cazzu y Nodal comenzaron su romance en 2022 y su relación acaparó los reflectores hasta su ruptura en 2024, poco después del nacimiento de su hija. Desde entonces, ambos artistas han sido muy reservados con respecto a su separación, pero cada nueva declaración reaviva el interés del público.

