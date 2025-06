Chef Zahie Téllez responde a polémica de hoja santa con ‘Chef en proceso’ y se defiende de las críticas

La chef Zahie Téllez ha roto el silencio tras el revuelo que se generó en redes sociales por sus comentarios sobre la hoja santa en uno de los episodios de ’MasterChef celebrity generaciones’.

La jueza del reality de TV Azteca fue duramente criticada por sus palabras que muchos consideraron exageradas o equivocadas, especialmente después de que Isaías Espinoza, mejor conocido como ‘Chef en proceso’, salió a desmentir sus afirmaciones en cuanto a si el condimento llamado hoja santa, ampliamente utilizado en muchos platillos, es tóxico luego de consultar a expertos de cocina tradicional mexicana.

La polémica estalló cuando Téllez regañó al concursante en el concurso de cocina por no blanquear la hoja santa, es decir, cocerla ligeramente, pues djo que podría ser tóxica. Aunque el momento generó confusión entre la audiencia, la chef asegura ahora que sus palabras fueron sacadas de contexto por la edición del programa, lo que afectó su imagen y provocó ataques en redes sociales.

El famoso youtuber ‘Chef en proceso’ explicó cuáles fueron sus errores que lo llevaron a ser eliminado de MasterChef Celebrity. / Redes sociales.

¿Qué dijo Zahie Téllez sobre la hoja santa en ’MasterChef Celebrity’?

Durante uno de los programas, Zahie Téllez llamó la atención a Isaías, ‘Chef en proceso’, por utilizar hoja santa cruda en su platillo. Ya fuera del concurso de cocina, él realizó videos en redes sociales donde consultó a cocineras tradicionales que aseguraron que el uso del ingrediente es común y seguro.

En entrevista con El Universal, Téllez explicó:

‘Yo le digo a la gente, claro que la hoja santa es tóxica si la comes cruda y en grandes cantidades, aunque es uno de los ingredientes que más se utiliza en nuestro país, sobre todo en el sureste; pero esto es un programa de televisión y hay una edición detrás, y en esa ocasión me parece que se editó mal y se interpretó mal’.

¿La hoja santa es tóxica?

La chef Zahie dejó claro que no habla por hablar, y que sus comentarios provienen de un conocimiento técnico respaldado por expertos. La hoja santa contiene un compuesto llamado safrol, que en altas concentraciones puede ser potencialmente hepatotóxico (tóxico para el hígado) y carcinógeno en estudios con animales. Sin embargo, las cantidades utilizadas en la cocina tradicional mexicana son muy pequeñas y, por lo general, la hoja se cocina, lo que reduce su concentración activa.

La chef Zahie explicó: “‘Chef en proceso’ cuando hace sus videos después dice: ‘Me fui a Oaxaca y aquí las señoras me dicen que siempre la han utilizado cruda’. Claro, pero la utilizan, por ejemplo, en una tortilla que va a tener una cocción o la va a poner en un tamal que va a tener una cocción. El problema es si comes muchas y crudas, porque sí llega a tener una toxicidad. He visto a gente que le sangra la boca’.

Asimismo, señaló que como chef y académica ha estudiado temas relacionados con la botánica, y se ha apoyado en investigadoras como la bióloga Edelmira Linares por lo que siempre aconseja que se debe cocinar aunque sea ligeramente.

“Le digo: ‘Chavos, hay que blanquear (sumergir alimentos en agua hirviendo durante un breve periodo de tiempo y luego enfriarlos rápidamente en agua con hielo)’, si hacen la salsa se va acabar cociendo y está bien, pero si la quieres dar cruda blanquéenla primero o tuéstenla”, dijo al medio anteriormente citado.

Isaías Espinoza habló del trato de Zahie Téllez en MasterChef / IG: @chefenproceso / Redes sociales

Chef Zahie habla de los ataques en redes en esta temporada de MasterChef celebrity

La chef Zahie no ocultó su molestia ante la oleada de comentarios negativos que recibió tras la emisión del programa, reconociendo que el montaje del episodio afectó su imagen pública:

‘Hay gente que me ha dicho, “eres una vergüenza para los chefs”, pero claro que no lo soy; la mayoría se los va a decir, sí hay que blanquearla justamente para que no se tenga problemas en la boca si son grandes cantidades. Hay una edición que me jugó desfavorablemente, pero tampoco pasa nada, porque yo tengo una trayectoria de 16 años haciendo televisión’.

Finalmente, Zahie Téllez pidió al público recordar que ’MasterChef Celebrity’ es un programa editado para entretener, y que tanto jueces como concursantes comparten un amor genuino por la cocina mexicana.

