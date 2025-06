Ella es Zahie Téllez, la chef señalada de maltratar a los integrantes de ‘MasterChef celebrity generaciones’

La nueva temporada de ‘MasterChef celebrity’ en México, denominada ‘Generaciones’, ha estado en controversia. Y es que algunos de los exintegrantes del reality han afirmado que Zahie Téllez, la chef que funge como juez en el reality, los ha tratado mal y tiene favoritismos.

¿Quiénes han acusado a Zahie Téllez de maltratar a los integrantes de ‘MasterChef celebrity generaciones’?

Uno de los primeros en ventilar los presuntos malos tratos de Zahie Téllez fue Bobby Larios, quien fue quinto eliminado de ‘MasterChef celebrity generaciones’. En entrevista exclusiva con TVNotas, sostuvo que la chef siempre fue grosero con él y tiene cierta preferencia hacia los influencers.

Bobby Larios “Hubo cosas muy groseras en el capítulo donde salí. Me dijeron que se quejó por el platillo que había hecho. Solo no le gustó a ella… Le hacía más caso a los influencers. Pasábamos nosotros, los adultos (‘Generación casete’ y ‘Los clásicos’), a pedirle algo y te dabas cuenta de la diferencia que hacía (con respecto a ‘La nueva generación’ y ‘Los millennials’)”

En tanto que Plutarco Haza, quien sigue en el concurso, e Isaías Espinoza, también conocido como ‘Chef en proceso’ y octavo eliminado, también declararon que Zahie tiene una muy “mala actitud”. Incluso, revelaron que habría insultado a Andrea Noli, quien sigue también continúa en la competencia.

“Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver…”, indicó Haza.

Además de las celebridades, en redes sociales, los usuarios también han dicho que Téllez es muy “grosera”. En su momento, la criticaron por la forma de dirigirse a Memo Ríos, tercer eliminado, alegando que fue “irrespetuosa” con él. Pese a todo, Ríos ha dicho que su estancia en el show fue una experiencia grata.

¿Quién es la chef Zahie Téllez de MasterChef celebrity generaciones?

Zahie Téllez es una chef especializada en cocina mexicana e italiana. Nació el 14 de noviembre de 1974 en Mazatlán, Sinaloa, y tiene ascendencia libanesa. Previo a dedicarse a la gastronomía, estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y trabajó casi diez años en esa área.

A los 32 años, decidió cambiar de rumbo y empezó a estudiar gastronomía en el Instituto Gastronómico Letty Gordon en México. Luego, viajó a Italia, donde realizó un diplomado y una maestría especializada en la cocina de ese país.

En 2014, fundó su propio restaurante llamado ‘José Guadalupe platos de cuchara’, ubicado en el Mercado Roma de la CDMX. Dicho local cerró en 2017.

Si bien actualmente se desconoce si cuenta con un negocio propio, se ha mantenido activa en el mundo gastronómico a través de programas televisivos, libros y colaboraciones con otros chefs.

En 2023, se integró como jueza en ‘MasterChef celebrity’, en donde últimamente ha estado en controversia por sus presuntos malos tratos.

Ha recibido muchos reconocimientos, incluyendo el premio “Amico della cucina italiana nell mondo” y la medalla al Mérito Turístico.

¿Cómo fue el secuestro de Zahie Téllez?

Una de las experiencias más duras en la vida de Zahie Téllez fue el secuestro que sufrió junto a su esposo, Alberto Escobar, el 23 de noviembre del 2024, mientras transitaban por la carretera México-Cuernavaca.

Téllez se encontraba dando una entrevista telefónica para Imagen televisión al momento del hecho. Gracias a la rápida movilización de las autoridades, la cocinera y su esposo fueron liberados horas después en Cuernavaca.

Si bien tanto ella como su esposo salieron ilesos, Zahie ha reconocido que su vivencia le ha dejado secuelas emocionales y ha tenido que acudir a terapia para poder superarlas.

En su momento, se dio a conocer que uno de los presuntos secuestradores había sido detenido. Hasta el momento, se desconoce cuál es su situación legal.

