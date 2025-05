MasterChef celebrity: Zahie Téllez ¡descontrolada! Bobby Larios explota contra ella, dice “se le subió el ego”

Bobby Larios (54 años) se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef Celebrity en medio de la polémica. En su último capítulo, nos dimos cuenta de que existía una fuerte enemistad entre él y la chef Zahie Téllez.

Al respecto, el actor nos contó que la jueza le volteó la cara en varias ocasiones y que Incluso era diferente con él respecto a otros participantes.

“Creo que le caí mal desde un inicio. De ahí se agarró para no tener una relación conmigo para nada”. Bobby Larios

“Yo me saqué mucho de onda por todo lo que sucedió en el programa. Sentía que iba a haber Bobby Larios para rato. No soy un chef, pero sé de cocina un poco y me defiendo. El chef Poncho sí te daba consejos. Conmigo fue muy buena onda. Pasaba y te metía presión, pero nunca era grosero”, manifestó.

Bobby Larios en MasterChef Celebrity 2025

¿Chef Zahie “sacó” a Bobby Larios de MasterChef celebrity 2025?

“Con Zahie, desafortunadamente, nunca logré tener acercamiento. Fui una persona muy educada con ella y con todos. Los compañeros y todos los del foro amaban a Bobby Larios por la forma en que llegué: Muy humilde y con mucho corazón. Siempre atendía a todo el mundo”, contó.

“Con ella jamás en la vida se cruzó algo, por más que quise ser empático y saludarla. Solo la saludaba de: ‘Buenas tardes, buenas noches’, pero no ponía atención. No lo hizo conmigo”, indicó.

Considera que su salida se debió a las diferencias con ella. “Todo el mundo lo vio. En redes sociales todo explotó. Hubo cosas muy groseras en el capítulo donde salí. Me dijeron que se quejó por el platillo que había hecho. Solo no le gustó a ella”.

Bobby Larios “Me dijo: ‘Si tú estuvieras en mi equipo, ya te hubiera corrido’. Fue una contestación muy fea. ¿Cómo vas a decir eso frente a la gente y en un programa donde me quiso dejar mal con el público? Y luego me dice que si tuviera un restaurante, no me contrataría. Por eso yo le respondí que yo tampoco”.

Chef Zahie

¿Chef Zahie tiene a sus “preferidos” en MasterChef celebrity 2025?

“Eso no es una manera de contestar. Es un reality donde hay celebridades. Hay gente con trayectoria. Le hacía más caso a los influencers. Pasábamos nosotros, los adultos (‘Generación casete’ y ‘Los clásicos’), a pedirle algo y te dabas cuenta de la diferencia que hacía (con respecto a ‘La nueva generación’ y ‘Los millennials’)”, relató.

“Yo comencé a defender mi platillo. Tengo dignidad y no quería bajar las manitas y decir: ‘Oído, chef’. El respeto lo tenía que aportar ella, para yo podérselo dar. Ojo: No le falté al respeto, porque es una dama, una señora. Solo es una competencia donde ella fue quien se pasó de la línea”, recalcó.

“No creo que sea una enemistad. En mi vida jamás la había visto. No sabía ni quién era. Puedes ver videos que hay en YouTube y hay una persona que dice que ella fue despedida de un restaurante italiano por su mal gusto y mala educación”, recordó

MasterChef Celebrity

¿Chef Zahie trata mal a los participantes de MasterChef celebrity 2025?

Le preguntamos por qué nunca se acercó a ella para hablar y respondió: “Yo creo que somos adultos y no tengo por qué acercarme. Si desde la primera vez la saludas y te responde indiferente, te das cuenta de que no eres de su simpatía. Pasaba otra persona o los jovencitos y a ellos sí les hablaba. Me di cuenta de que le caí mal. Bueno, no tengo por qué llegar y decirle nada, si somos adultos”.

Respecto a que la chef dijo que él no sabía trabajar en equipo, comentó: “Imagínate ella, quien se la pasaba de regaño en regaño. Al pobrecito de Isaías, ‘el Chefcito’, también le puso un grito por poner una hoja santa. Ella está ahí para ayudar, no para regañar”.

Bobby Larios “También le gritó horrible a Luis Fernando porque se había tardado con un platillo. A Plutarco le dijo que era ‘Pluterco’. O sea, todo el mundo en el foro se sacó de onda por esas reacciones”.

“Después de los gritos anteriores se fue como que en contra de mí. Como que yo ya no le caía. El favoritismo tú lo veías por los más jóvenes porque le aplaudían y se quedaban con ella a tomarse la foto”, dijo.

Chef Zahie

¿Bobby Larios se reconciliará con la chef Zahie de MasterChef celebrity?

Respecto a si existe la posibilidad de hacer las paces con la chef, Bobby señaló:

“Mejor pinto mi raya, porque en 2 o 3 ocasiones me acerqué a saludarla y me volteaba la cara. Hay dignidad, porque ella no es mi maestra, ni me paga, ni me contrató. Simplemente, fue una chef que llegó y que yo respeto”. Bobby Larios

Considera que a Zahie se le subió la fama del programa. “Yo creo que algo pasó por ahí. El ego se le subió un poquito. Nunca se puso a pensar que estaban personajes como Memo, como yo, como Anabel, que somos personas que llevamos años en la televisión. Como que no se dio cuenta o se sintió menos. Por eso digo que tengo que pintar mi raya, porque no puedo dejarme por esta gente”.

Bobby le mandó un mensaje a la chef: “Que sea más empática y amigable con las personas si le vuelve a tocar otro reality show”, finalizó.

Bobby Larios en MasterChef Celebrity 2025

¿Cuáles han sido los pleitos de la chef Zahie en MasterChef celebrity 2025?

No solo le gritó a Luis Fernando Peña y a Isaías Espinoza, conocido como “Chef en proceso”, apodó a Plutarco Haza como ‘Pluterco’.

El influencer Irán Mendiola, quién se convirtió en el primer eliminado de esta temporada por haber servido pollo crudo, señaló en un pódcast que Zahie lo reprendió fuera de cámaras. “Me dijo cara a cara: ‘Güey, sí te mam4st3. Me enfermé del estómago. Tu pollo estaba crudo. Te pasaste de pend#%$’”.

María José Magán señaló que la chef es completamente diferente dentro y fuera del reality. “Se pone brutalmente. Es estricta, muy sarcástica e irónica. Tienes que saber qué te sirve y qué no. No hay que tomarlo personal”.

Zahie aseguró que Memo Ríos no debía continuar en la competencia debido a que recibió ayuda del balcón

