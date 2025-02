Zahie Téllez rompe el silencio sobre el secuestro que vivió en 2024: “Me mueve todos los días”

A finales de noviembre del año pasado, el mundo del entretenimiento se conmocionó al darse a conocer el secuestro de la chef Zahie Téllez, quien se ganó el cariño del público como juez en la última temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

El incidente ocurrió mientras daba una entrevista en vivo vía Zoom para Imagen Televisión. La famosa iba viajando en compañía de su esposo, Alberto Escobar, por la autopista México-Cuernavaca.

A raíz de este hecho, las autoridades de Morelos, en colaboración con la de CDMX, desplegaron un operativo y la chef junto a su esposo fueron rescatados poco después. En tanto que una persona fue detenida por su presunta implicación en el crimen.

A casi tres meses de lo sucedido, la chef regresa a las pantallas como jueza de la próxima temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la cual se estrena dentro de unos meses.

Zahie Téllez / Redes sociales

Te podría interesar: Secuestro de Zahie Téllez: Revelan cómo lograron rescatar a la chef

¿Cómo se encuentra Zahie Téllez tras el secuestro que vivió?

En entrevista para ‘Sale el sol’, la celebridad admitió que su secuestro le cambió la vida y le enseñó a valorar más la vida.

Zahie Téllez “Pues aquí estoy. Dándole gracias a la vida, contenta de estar aquí. Yo creo que eso es lo más importante, que uno se pueda levantar, sacudir, trabajar en ello, porque no puedo decir que cerré los ojos y ya no pasa nada, al contrario, la vida te cambia”

También reconoció que ha ido a terapia y se ha valido su trabajo, así como de meditaciones, para tratar de sobrellevar el trauma por este suceso.

“Estoy en terapia, estoy haciendo meditación, estoy haciendo de todo porque son cosas en la vida que se quedan, pero hay que seguir adelante”, puntualizó.

Y añadió: “Al final, mi trabajo es el que me mueve todos los días, ustedes que están al pendiente de nosotros me mueven todos los días. La gente que está detrás de la pantalla y estuvo súper preocupada, me mueve todos los días”.

No te pierdas: La chef Zahie dejaría MasterChef Celebrity luego del secuestro que sufrió ¿Quién entaría en su lugar?

¿Qué ha pasado con las investigaciones sobre el secuestro de Zahie Téllez y su esposo?

Sobre lo que ha sucedido en el ámbito legal, Téllez comentó, sin dar mayores detalles, que las autoridades siguen investigando el caso.

“Tenemos una carpeta de investigación y no quisiera adentrarme en el tema. Mi responsabilidad era ir a denunciar, la denuncia y la demanda están abiertas”, indicó.

Para finalizar, reiteró que está trabajando para superar lo ocurrido y enfocarse en la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’.

“Fue un episodio, ya lo estoy pasando, Aquí me van a ver más contenta que nunca”, puntualizó en la presentación de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, concluyó.

Zahie Téllez / Redes sociales

¿Qué se sabe de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

Si bien aún se desconoce la fecha de estreno, se sabe que los jueces de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ serán:

Adrián Herrera

Zahie Téllez

Poncho Cadena

En tanto que los participantes de esta edición serán:

Herly

Isaías Espinoza

Leslie Gallardo

Iram Mendiola

Rafa Polinesio

Carlos Quirarte

María José Magán

Dani Valle

Lyo Fa

Luis Fernando Peña

Bárbara Torres

Pablo Haza

Andrea Noli

Bobby Larios

Memo Ríos

Anabel Ferreira

Ofelia Medina

Rosa Gloria Chagoyan

Gaby Rivero

Mira: ¿Karla Sofía Gascón insoportable en ‘MasterChef Celebrity’? Influencer revela toda la verdad