¿Karla Sofía Gascón insoportable en ‘MasterChef Celebrity’? Influencer revela toda la verdad

En medio de la polémica por las publicaciones que habría hecho en el pasado a través de su cuenta de X (antes Twitter), Karla Sofía Gascón es exhibida nuevamente y revelan cómo fue su comportamiento durante su participación en ‘MasterChef Celebrity’.

Recordemos que la nominada al Óscar a ‘Mejor actriz’ por su actuación en ‘Emilia Pérez’ formó parte de la segunda temporada del reality, transmitida en 2022. Su paso por ‘la cocina más famosa de México’ no estuvo exenta de controversias.

Tras haber quedado en quinto lugar, la española manifestó que su eliminación había sido injusta y hasta señaló que hubo un sabotaje en su contra para que ganara “otra persona”.

“Me hicieron trampas, me siento fatal, intentaron fastidiarme y lo consiguieron, tenía que ganar este programa y de repente decidieron quitarme de en medio para que gane otra persona. Fue muy injusta mi eliminación”, expresó en aquel entonces.

Influencer exhibe comportamiento de Karla Sofía Gascón en MasterChef Celebrity

El comediante Álex Quiroz le comentó a sus seguidores que, cuando estuvo de invitado en un capítulo especial del reality, ayudó a Karla Sofía a preparar una pizza.

“Yo fui su pinche en un episodio y no me había acordado. No me había caído el 20 hasta que vi un meme de ella y dije ‘¿No fue con ella con la que estuve en ‘MasterChef’?”, dijo a través de Instagram.

El también influencer señaló que no se sentía sorprendido ante su “cancelación”, pues su experiencia con ella no fue la mejor.

Álex Quiroz “No me sorprende mucho la cancelación, la verdad. Yo me acuerdo de que, ese día, sí era bien pesadita”

Álex Quiroz ¿celebra la cancelación de Karla Sofía Gascón?

Para el creador de contenido, es muy irónica la cancelación de Karla Sofía, ya que ella siempre se ha pronunciado a favor de las causas sociales y el movimiento LGBT+.

“Si tú hubieras visto una foto de nosotros dos y hubieras dicho ‘¿a quién crees que cancelen primero?, ¿a este comediante que dice chistes horribles o a esta chica, que es miembro de la comunidad, que básicamente se dedica a cancelar gente?’ Ironías, digo yo, qué pe… risa”, expresó

El joven también compartió el meme realizado por un usuario. Dicha imagen mostraba una foto de él y Karla Sofía, junto al siguiente mensaje: “Aquí podemos ver a una persona actualmente cancelada por sus comentarios polémicos para nuestra época y a Álex Quiroz”.

Hasta el momento, Karla Sofía Gascón no se ha pronunciado ante los comentarios del comediante.

¿Qué ha dicho Karla Sofía Gascón sobre sus polémicos mensajes en X?

Luego de que viejos mensajes de su cuenta de X resurgieran, Karla Sofía Gascón cerró su cuenta y lanzó un comunicado a la prensa. En su mensaje, la actriz ofrece una disculpa a todos los que se pudieron sentir ofendidos por sus palabras y argumenta que este escándalo forma parte de una campaña de desprestigio en su contra.

Posteriormente, en una entrevista para CNN en español, volvió a pedir perdón. Sin embargo, argumentó que muchos de los mensajes mostrados al público eran “editados”. Incluso, sostuvo que es parte de un plan para que le quiten su nominación al premio Óscar.

