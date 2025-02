¿Karla Sofía Gascón renunciará al Óscar por polémicos tweets?: “Me importa un pimiento los premios”

En los últimos días, se ha cuestionado si Karla Sofía Gascón seguirá nominada al Óscar como ‘Mejor actriz’ por la cinta ‘Emilia Pérez’. Esto, debido a que han salido a la luz algunos tweet que hizo en el pasado hablando mal de, entre otras cosas, la Academia y el islam. Incluso criticó a su compañera de filme, Selena Gomez.

Aunado a esto, también rompió una de las reglas de la organización al hablar mal de otra cinta que también está contemplada a los galardones. Todo esto, sumado al hecho de que la cuenta oficial de los Premios Óscar en Instagram la dejó de seguir, ha generado bastante especulación sobre el futuro de su nominación.

A raíz de toda esta polémica, la española concedió una entrevista para el medio CNN en español para abordar este tema y expresar su sentir ante la posibilidad de perder la nominación. Confesó si está dispuesta a renunciar.

Karla Sofía Gascón insiste en que hay una campaña de desprestigio en su contra

Al igual que en el comunicado que lanzó para anunciar que cerraba su cuenta de X (antes Twitter), la actriz afirmó que existe una campaña de desprestigio en su contra y por ello están saliendo a la luz las publicaciones controversiales que ha hecho en el pasado.

Si bien volvió a disculparse por sus antiguas declaraciones, aseguró que hay tweets que fueron editados para perjudicarla y, de paso, que le retiren la nominación al Óscar.

“Ha habido una persecución. Hay alguien o algo que no desea que yo levante la voz o lo que yo represento, que es la libertad, la paz y el amor. Todo lo que están haciendo es para que no esté ahí (en los Óscar). Ya ni siquiera para que gane, para que no esté ahí. Yo no sea quién sea, pero les perdono por mucho daño que nos hayan hecho”, sostuvo.

¿Karla Sofía Gascón dispuesta a renunciar al Óscar?

Sobre si se ha planteado renunciar al Óscar, la española dejó claro que no se retirará de la premiación, al menos no por voluntad propia, pues se dijo dispuesta a aceptar si la Academia decide descalificarla.

Karla Sofía Gascón “No puedo renunciar a una nominación, porque lo que yo he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral. No puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni soy nada de lo que toda esta gente ha hecho creer. No tengo por qué renunciar. Si me quieren apartar, yo pido que sea justamente”

Aunque respetará cualquier decisión, desea que, si los organizadores planean quitarle a nominación, le den la oportunidad de defenderse y explicar la razón de la polémica.

“Me importa un pimiento los premios. Si me importa algo es por las personas a las que represento. Si me quieren retirar de cualquier nominación, si me quieren retirar el apoyo las marcas que me apoyan, les pido que lo hagan con un juicio justo en el que me den oportunidad a defenderme”, puntualizó.

Esta fue la polémica declaración que Karla Sofía Gascón dio sobre el premio Óscar

Los internautas rescataron un mensaje que la española hizo en 2021 sobre el premio Óscar. En su post, se quejaba de que hubieran premiado a ‘Nomadland’ como mejor película.

“Cada vez más los #Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blackivesmatter o el 8M. Aparte una gala fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”, escrinió en aquel entonces.

Si bien su publicación ya no está disponible, los usuarios lograron rescatarla y le han pedido a la organización de los premios que la descalifique.

En su reciente comunicado, Karla Sofía aseguró que los comentarios en sus publicaciones solo eran bromas y se disculpó si ofendió a alguien con sus palabras.

