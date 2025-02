Karla Sofía Gascón cierra su cuenta en X tras controversia por mensajes polémicos: ”No soy perfecta”

Luego de que resurgieran algunos comentarios polémicos que hizo en el pasado a través de su cuenta de X (antes Twitter), Karla Sofía Gascón, quien está nominada a Mejor actriz en los Óscar, eliminó su perfil en dicha plataforma.

A través de un comunicado para el medio ‘The Hollywood Reporter’, la actriz explicó que había tomado esta decisión a raíz de la “campaña de odio y desinformación” que existe en su contra, la cual no solo la ha hecho blanco de “amenazas e insultos”, sino también está perjudicando a su familia.

“Lo siento, pero ya no puedo permitir que esta campaña de odio y desinformación me afecte a mí y a mi familia, así que, a petición suya, estoy cerrando mi cuenta en X. Me han amenazado de muerte, insultado, maltratado y acosado hasta el punto de agotamiento”, indicó.

Karla Sofía Gascón cierra su X / Redes sociales

Te podría interesar: Alfredo Adame arremete contra Karla Sofía Gascón por su nominación al Oscar: “Es un pésimo actor”, VIDEO

Karla Sofía Gascón se disculpa por sus comentarios polémicos en redes sociales

En su mensaje, se disculpó por los comentarios polémicos que hizo en el pasado y aseguró que siempre ha estado a favor de las minorías.

Karla Sofía Gascón “He defendido a cada una de las minorías de este mundo y apoyado cualquier evento contra el racismo, la libertad religiosa o la homofobia, de la misma manera que he criticado la hipocresía que subyace a ellas, porque lo primero de lo que me autocritico es de mí mismo”.

También sostuvo que jamás ha sido su intención ofender a nadie y todo lo escrito en sus redes sociales ha sido “a modo de diario, reflexiones o notas” para “crear personajes o historias”.

“Soy un ser humano que también cometió, comete y cometerá errores de los cuales aprenderé. No soy perfecta”, apuntó Karla Sofía.

Karla Sofía Gascón cierra su X / Redes sociales

No te pierdas: Karla Sofía Gascón rompe el silencio sobre posible pérdida de nominación al Oscar y sus polémicos tweets

Karla Sofía Gascón asegura que “hay algo muy oscuro” en los ataques en su contra

La española aseguró que existen personas que “sacan de contexto o manipulan” sus palabras para lastimarla: “Jamás me escucharán apoyar una guerra, injusticia, el extremismo o aplaudir a nadie que oprima a otros seres humanos”, sostuvo.

Para finalizar, reiteró sus disculpas y resaltó que, pese a todo, se mantendrá fuerte ante la maldad.

“Está claro que hay algo muy oscuro detrás. Pero les digo algo: Cuanto más intenten hundirme, más fuerte me va a hacer, más grande será la victoria. Discúlpenme una vez más si alguna de mis palabras les hizo daño”, concluyó.

Karla Sofía Gascón cierra su X / Redes sociales

¿Los tweets polémicos de Karla Sofía Gascón afectarán su nominación al Óscar?

En el pasado, la actriz hizo varias publicaciones polémicas en X sobre los Óscar, el islam, los cuerpos ajenos y la comunidad LGBTIQ+.

Uno de los más polémicos fue: “El islam es maravilloso, sin ningún tipo de machismo. A la mujer se la respeta y cuando se la respeta mucho le dejan un cuadrito en la cara para que se le vean los ojos y la boca, pero si se porta bien. Aunque ellas se visten así por gusto. Qué asco más profundo de humanidad”.

Debido a esto, muchos consideran que se le debería retirar su nominación al Óscar a ‘Mejor actriz’ por su participación en ‘Emilia Pérez’, pues no solo habría criticado a los premios en su momento, sino que también habría roto una de las reglas de la Academia al hablar mal de otra cinta nominada. Hizo comentarios del equipo de su compañera nominada y dijo que el equipo de la actriz brasileña de la película “I’m still here” había orquestado una campaña de odio en su contra en redes sociales, aunque afirmó: “Nunca hablaré mal de Fernanda Torres o de su película”.

Hasta el momento, la organización de los galardones no se han pronunciado ante esta situación, pero se espera que lo hagan pronto, ya que la entrega de premios se realizará dentro de unas semanas.

Mira: Karla Sofía Gascón rompe el silencio sobre posible pérdida de nominación al Oscar y sus polémicos tweets