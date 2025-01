Premios Oscar: Karla Sofía Gascón perdería su nominación tras romper una regla

La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, se encuentra en una situación delicada que podría comprometer su nominación a los Premios Oscar. Tras una serie de declaraciones controvertidas sobre su competidora, Fernanda Torres, protagonista de ‘I’m still here’, Gascón podría haber infringido una de las reglas más estrictas de la Academia de Hollywood.

La controversia que pone en riesgo la nominación de Karla Sofía Gascón

El conflicto comenzó cuando Karla Sofía Gascón acusó al equipo de la actriz brasileña Fernanda Torres de orquestar una campaña de odio en su contra en redes sociales. En una entrevista con un medio brasileño, Gascón afirmó que su trabajo y el de su película estaban siendo desmerecidos por personas cercanas a la actriz.

Karla Sofía Gascón acusó a Fernanda Torres de tener una campaña negativa en su contra / Instagram

“Si gana ella, estupendo, si gano yo, también estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película”, expresó la actriz. Según Gascón, esta campaña negativa no contribuye a resaltar su propio trabajo ni el de ‘Emilia Pérez’, sino que está dirigida a hacerle daño.

A pesar de las críticas, Gascón aseguró que no tiene nada en contra de Fernanda Torres, a quien felicitó por su éxito en ‘I’m still here’, que le valió un Globo de Oro. “Nunca hablaré mal de Fernanda Torres o de su película”, dijo. Sin embargo, la actriz denunció que personas vinculadas a la producción de la película de Fernanda, sí estaban atacando a su trabajo.

¿Por qué Karla Sofía Gascón podría perder su nominación al Oscar?

Las declaraciones de Karla Sofía Gascón podrían tener consecuencias más graves ya que, según las reglas de la Academia de Hollywood, no se permite que alguien vinculado a una película elegible haga comentarios públicos que intenten descalificar o perjudicar a una competencia directa. Esta norma, diseñada para garantizar una competencia justa y respetuosa, podría poner en riesgo la permanencia de la actriz española en la contienda por el premio a ‘Mejor Actriz’.

En caso de que sus acusaciones no sean verificables y se consideren calumnias, la actriz podría enfrentar sanciones, incluyendo la descalificación de la categoría. Aunque hasta el momento La Academia no ha emitido un comunicado oficial sobre su situación, la polémica impactó a los seguidores que tienen opiniones divididas sobre la actriz trans española.

Karla Sofía Gascón rompió una regla y podría perder su nominación / Redes sociales

¿Qué pasará con la nominación de Karla Sofía Gascón?

Por el momento, Karla Sofía Gascón sigue en la lista de nominadas a los Premios Oscar 2025. Sin embargo, la situación está lejos de ser clara y podría ser sometida a revisión por La Academia, que sigue de cerca cualquier incidente que no cumpla con sus estrictas normas de conducta.