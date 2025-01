Karla Sofía Gascón revela recibir amenazas por protagonizar ‘Emilia Pérez’

La película francesa ‘Emilia Pérez’ sigue siendo un tema de controversia, incluso después de haber recibido premios en los Golden Globes, como ‘Mejor musical o comedia’ y ‘Mejor película extranjera’. La polémica no cesa, y las opiniones siguen surgiendo con fuerza.

Aunque el filme aún no ha llegado a las salas de cine en México, el director, Jacques Audiard, ha sido criticado por no profundizar en la realidad del país y presentar una caricatura llena de clichés, aprovechándose del tema del narco y los desaparecidos. Eugenio Derbez fue el primero en pronunciarse y fue duramente criticado al principio, aunque después muchos le dieron la razón. La película trata sobre un jefe del narco y su transición de género para convertirse en Emilia Pérez. Salvo Adriana Paz, el resto del elenco no son mexicanos.

Sin embargo, la actriz Karla Sofía Gascón ha sido objeto de un ataque mucho más personal, y ha recibido no solo críticas, sino también amenazas.

En redes sociales como X, Gascón ha sido blanco de un ola de mensajes de odio, que van desde insultos hasta amenazas explícitas. En una entrevista con ‘Hollywood reporter’, la actriz compartió las amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.

Karla Sofía Gascón en los Golden Globes 2025 / Instagram

Karla Sofía Gascón reacciona a brutales amenazas en redes

La actriz siente que se ha convertido en el enemigo de muchas personas. Sin embargo no se lo toma personal y confiesa que disfruta el hate.

“Cuanto más brillante es la luz, más oscuras son las sombras. Y ahora mismo soy el enemigo público número uno en el mundo para muchas personas”, reflexionó Gascón sobre la virulencia de los ataques.

“Me he acostumbrado. Es mi gasolina para luego decirle a la gente de la luz: ‘Ustedes han ganado’. Cuanta más gente me odia, cuántos más mensajes insultantes me envían, más digo: ‘Gracias’, y más voy a disfrutar este momento”, añadió, con lo que deja ver cómo la adversidad ha fortalecido su determinación.

El odio en redes no es el único frente en el que la actriz ha tenido que lidiar con ataques. En México, donde se desarrolla la trama de ‘Emilia Pérez’ y donde Gascón ha trabajado en diversos proyectos, como la plelícula ‘Nosotros los Nobles’ con Gonzalo Vega y Karla Souza, las amenazas han tomado un tono aún más preocupante, según reveló la actriz.

Karla Sofía Gascón ya había sufrido amenazas en 2019

Este no es un caso aislado para Karla Sofía Gascón. En 2019, la actriz compartió con ‘De primera mano’ que ya había sido víctima de amenazas similares en redes sociales, específicamente por haberse sometido a una cirugía de cambio de sexo. En ese entonces, comentó:

Aunque expresó que no le daba demasiada importancia a los comentarios, reconoció lo desagradable que le resultaba que algunas personas se tomaran el tiempo para atacarla. “Son gente sin cabeza”, concluyó.

